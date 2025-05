Penzing: Missverständnisse, Verrat und jede Menge Herz auf der Bühne in Hütteldorf

Die Theatergruppe Brettspiele Hütteldorf bringt mit der Aufführung von „Wo sind die Perlen, Anna?“ von Sabine Maier eine spritzige Komödie auf die Bühne, die für jede Menge Lacher sorgt.

WIEN/PENZING. Hier wird geschummelt, geliebt und vor allem gelacht – und das mit ungebremstem Vergnügen! Die Theatergruppe Brettspiele Hütteldorf lädt herzlich zu ihrer neuesten Produktion „Wo sind die Perlen, Anna?“ ins Pfarrzentrum Hütteldorf ein. Die Aufführungen finden an den Daten 9., 10., 11., 15., 16. und 17. Mai statt. Das Publikum darf sich auf ein temporeiches und unterhaltsames Bühnenspektakel freuen, das voller Überraschungen, witty Dialoge und menschlicher Schwächen steckt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 hat sich die Theatergruppe Brettspiele Hütteldorf als fester Bestandteil des Wiener Kulturnetzwerks etabliert. Sie begeistert durch professionell inszenierte Komödien, die das Publikum mit Lachen und Applaus belohnen.

Freunde spielen Theater

Drei gute Freunde, die sich durch ihren gemeinsamen Chor kennenlernen, wagten damals den Wurf auf die Bühnenbretter. Ihr Ziel ist es, trotz ihres Laienstatus so professionell wie möglich zu arbeiten – ein Erfolgsrezept, das sich bis heute bewährt hat. Die Geschichte, die im Pfarrzentrum Hütteldorf erzählt wird, handelt von einem klassischen Verwirrspiel mit einer modernen Note: Ein Ehepaar, das in einem Netz aus Lügen gefangen ist, eine schlaue Haushälterin, die versucht, das Chaos zu ordnen, und ein schlagfertiges Einbrecher-Duo auf der Suche nach den wertvollen Schmuckstücken.

„Anna hat alle Hände voll zu tun, um das Chaos zu bändigen und schlussendlich nicht nur ihre Ehe, sondern auch die Perlen zu retten“, erklärt die Autorin Sabine Maier. Sie schreibt seit Jahren für die Gruppe und passt die Stücke individuell an die aktuelle Ensemblegröße und Rollenverteilung an. „Die Charaktere sind oft so weit vom Original entfernt, dass man ein bekanntes Stück plötzlich ganz neu erlebt.“

Kleine Bühne, großer Spaß

Für die lebendige Umsetzung sorgt die Regisseurin Anneliese Prilhofer, die mit Herz, Leidenschaft und viel Humor das Beste aus jedem Schauspieler herausholt. „Anneliese ist eine wahre Motivationsmaschine – sie bringt nicht nur Können, sondern auch eine echte Herzlichkeit mit“, lobt Maier. Das Pfarrzentrum Hütteldorf in der Linzer Straße 424 hat sich längst zur geliebten Heimatbühne entwickelt – mit all ihren charmanten, knarzenden Dielen und engen Gängen. „Unsere Bühne ist klein, aber sie lebt – und mit ihr unsere Erinnerungen und der Spaß, den wir dort Jahr für Jahr erleben.“

Warum man sich „Wo sind die Perlen, Anna?“ auf keinen Fall entgehen lassen sollte? „Weil es einfach gut ist!“, gibt die Autorin lachend zu verstehen. „Und weil man uns für zwei Stunden an den Alltag entfliehen darf – mit Witz, Gefühl und ganz viel Theaterliebe.“

Eintrittsspende: 16 Euro. Reservierungen können im Pfarrbüro Linzer Straße 422, telefonisch unter 01/914 32 46 oder per Mail an [email protected] reserviert werden.





