Penzing: Susanne Kristek gewährt Einblicke in die Hintergründe des Literaturbetriebs

Susanne Kristek hat erneut einen unterhaltsamen Roman für all jene verfasst, die davon träumen, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Wie gewohnt, verpackt in viel Humor!

WIEN/PENZING. Bücher zu schreiben klingt nach einem Leben voller Glamour, kreativen Höhenflügen und der Verheißung von Bestsellerlisten und frenetischem Applaus. Doch wie sieht die Realität für angehende Autoren tatsächlich aus? In ihrem neuesten Werk „Geht’s noch?!“ beleuchtet die Penzinger Bestsellerautorin Susanne Kristek diese Fragen auf humorvolle und ehrliche Weise.

Nachdem sie bereits mit „Die nächste Depperte“ Erfolge feiern konnte, ist dies nun ihr dritter Roman, in dem sie das Literaturbusiness selbst auf die Schippe nimmt. Mit Witz und einer gesunden Portion Selbstironie gewährt Kristek spannende Einblicke in die oft mysteriöse Welt des Buchschreibens. Wie entstehen wirklich die Geschichten? Was geschieht hinter den Kulissen eines Autorenlebens? Und welche Überraschungen erwarten Schriftsteller auf ihrer Lesereise?

Lustig und authentisch

„Wer schon einmal den Traum gehegt hat, einen Bestseller zu schreiben oder einfach nur herzhaft lachen möchte, für den ist mein Buch genau das Richtige“, scherzt Kristek. Ihre eigene Reise als Autorin begann sie 2020 eher zufällig, und seither hat sie viele Abenteuer in der Literaturbranche erlebt, von Schreibblockaden bis zu misslungenen Lesungen. „Die Leser schätzen, dass ich nicht alles zu ernst nehme“, fügt sie hinzu.

Ein kurzer Auszug aus ihrem Buch spiegelt ihren Humor wider: „Ich zwicke mich selbst jeden Tag, aber es stimmt wirklich: Ich bin Bestseller. Ich bin so dankbar für alles…“ Diese selbstironische Herangehensweise begeistert ihre Leser und macht ihr Werk besonders. Humor und Ehrlichkeit sind zentrale Elemente in Kristeks Erzählungen über die Herausforderungen und gelegentlichen Absurditäten, denen Autoren oftmals gegenüberstehen.

Neben dem Schreiben hat die talentierte Kristek auch als Moderatorin, Podcasterin (bekannt aus „Austro Podkastl“) und Mitbegründerin eines Event-Formats, das Literatur und Musik vereint, beeindruckende Erfolge gefeiert. Obwohl sie mit ihrer Kunst nicht vollständig ihren Lebensunterhalt bestreiten kann, führt sie auch eine Agentur, wo sie nicht nur spannende Ermittlungen anstellt, sondern sich auch ihrer Leidenschaft für Excel-Listen widmet.

Lesung in Bruck

„Mein erster Auftritt in Wien mit dem neuen Roman fand beim ‚Vinyl & Music Festival‘ in der Ottakringer Brauerei statt“, freut sich Kristek. Ihr nächster Auftritt wird am Dienstag, den 8. April, in der Stadtbücherei Bruck an der Leitha, Stadtpark 1, stattfinden und verspricht einen unterhaltsamen Abend für alle Literatur- und Humor-Fans.

„Geht’s noch?!“ ist im Gmeiner-Verlag erschienen und kann für 16,50 Euro erworben werden. Das Buch umfasst 352 Seiten voller Unterhaltung und ehrlicher Einblicke in das Autorenleben. Für weitere Informationen besucht bitte gmeiner-verlag.de.

