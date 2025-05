Percussion & Musik: Gemeinsam trommeln, hören und entspannen im 2. Bezirk

Trommeln, lauschen, loslassen – für alle, die Klang nicht nur hören, sondern auch spüren möchten, bietet die Percussion- und Musikgruppe der Gebietsbetreuung Stadterneuerung eine einzigartige Erfahrung. Unabhängig von der Erfahrungsstufe sind alle Musikbegeisterten herzlich willkommen, von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen. WIEN/LEOPOLDSTADT. Die Percussion- und Musikgruppe der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) lädt alle Musik- und Meditationsinteressierten am Max-Winter-Platz ein, Teil einer ganz besonderen Klangerfahrung zu werden. Bei diesen Sessions geht es nicht nur um Taktgefühl, sondern auch um Achtsamkeit und respektvolle Kommunikation. Diese Elemente tragen nicht nur zur Verbesserung des musikalischen Ausdrucks bei, sondern fördern auch das persönliche Wohlbefinden und die Gemeinschaft der Teilnehmer. Siehe auch Ostermarkt der LFS Grottenhof 2025: Ein Fest für die Sinne Die Veranstaltung ist eine wunderbare Möglichkeit, schamanisches Trommeln zu erleben, Naturinstrumente auszuprobieren und das achtsame Wahrnehmen der Stille zwischen den Tönen zu erlernen. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame musikalische Erleben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, und jeder kann auf seine Weise zur musikalischen Gemeinschaft beitragen. Gemeinsam werden musikalische Choreografien erarbeitet, Rhythmen synchronisiert und kreativ entwickelt. Offen für Anfänger und Fortgeschrittene Die Gruppe stellt vor Ort verschiedene Percussion-Instrumente zur Verfügung, so dass eigene Instrumente nicht mitgebracht werden müssen. In den Pausen gibt es auch Zeit für Meditation, um die Achtsamkeit zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Das Angebot ist Teil der GB-Stadtteilpartnerschaft und richtet sich an Teilnehmer aller Erfahrungsstufen – von Anfängerinnen und Anfängern bis zu Fortgeschrittenen. Siehe auch Exhibition at the Meidlinger District Museum: From the End of the War to the State Treaty Die nächsten Termine sind am 16. und 30. Mai sowie am 20. Juni, jeweils freitags. Die Musikgruppe trifft sich von 19 bis 22 Uhr am Max-Winter-Platz 23. Der Eintritt ist frei und der Einstieg ist jederzeit möglich, was es für alle Interessierten leicht macht, spontan teilzunehmen. Das könnte dich auch interessieren:

Nachts im Circus- und Clownmuseum Wien Mitmachaktionen zur Stadtentwicklung im 2. und 20. Bezirk „Florian the Historian“ macht Geschichte zu Stand-Up

This revision keeps the original core information while adding context about the benefits of the program, emphasizing community and wellness aspects, and ensuring the content feels coherent and engaging.





Source link