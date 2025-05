Performance & Avant-Garde: Kremser Donaufestival 2025 – Embrace the Chaos!

„Paranoia, Misstrauen, Empörungslust und Desinformationsspiralen“ – Diese Worte verwendet der künstlerische Leiter Thomas Edlinger, um die gegenwärtige Weltlage in seinem Programmessay zu beschreiben. Trotz all dieser Herausforderungen war die Lage nie eine einfache, auch nicht während des Kalten Krieges in den 80ern, als Sonic Youth ihren ikonischen Song „Confusion is next“ veröffentlichten. Der Titel wurde 2025 zum äußerst treffenden Motto der 20. Ausgabe des Kremser Donaufestivals. Mit zunehmendem Alter ist das Avantgarde-Festival dem jugendlichen Geist entwachsen, präsentiert sich jedoch weiterhin als Vorreiter in der kreativen Szene der idyllischen UNESCO-Weltkulturerbestadt Krems mit ihren 25.000 Einwohnern.

Die Veranstaltungsorte sind unverändert geblieben: Tagsüber werden die Minoritenkirche mit ihrem einzigartigen Klangraum für Live-Acts, der Kapitelsaal, das Forum Frohner, sowie zwei Meeting Points genutzt. Am Abend öffnen der Stadtsaal und die Österreichhallen, die während des Jahres kaum genutzt werden, für zwei Wochenenden ihre Pforten und verwandeln sich in ein düster-hypnotisches Mekka für Musik-, Kunst- und Performance-Enthusiasten. Über die Hälfte der Festivalbesucher stammt aus Wien, oft reisen sie mit dem Bus an, der sie nach den Konzerten zurück in die Hauptstadt bringt. Überraschenderweise hat Wien kein vergleichbares Festival im Repertoire, während viele internationale Gäste aus Deutschland, Italien, Spanien oder Belgien anreisen. Die Kremser Einheimischen hingegen scheinen eher am Fußballspiel des Kremser SC im Sepp Doll-Stadion interessiert zu sein als am Festival.

El Gran Retorno

In Anbetracht dessen sind die Bemühungen zur Überwindung von Ängsten durchaus lobenswert, wie sich am ersten Samstag des Festivals im Rahmen von „El Gran Retorno“ zeigte. Eine Kapelle, bestehend aus Mitgliedern verschiedener regionaler Musikgruppen, zog durch die Kremser Fußgängerzone, komplett in Schwarz gekleidet und rückwärts marschierend, geleitet von der Performance-Künstlerin Regina Jose Galindo. Diese Aktion, die ursprünglich 2019 in Guatemala uraufgeführt wurde, symbolisiert den weltweiten Rückbau demokratischer Strukturen und kritisiert die Remilitarisierung sowie Repatriotisierung. Unabhängig davon, ob der tiefere Sinn verstanden wurde oder nicht, alle Anwesenden, Einheimische, Touristen und Festivalinsider, zückten ihre Smartphones und Kameras, um den skurrilen Aufmarsch festzuhalten – eine Art kollektives Erlebnis.

God’s Entertainment

Das Wiener Performance-Kollektiv God’s Entertainment präsentierte mit ihrem Projekt „Du Du Da Da Na Na Nah“ fundierte Fakten über die Donau. Einst ein Hotspot für Störe aus dem Schwarzen Meer, stellt sich die Situation heute aufgrund von Kraftwerken und illegaler Fischerei düster dar. Dennoch strömen jährlich etwa 440.000 Touristen in die österreichische Donau-Region – viele von ihnen auf Kreuzfahrtschiffen, deren Angestellte oft mit Hungerlöhnen von nur 2,50 Euro pro Stunde ausgebeutet werden. Diese Schiffe verbrauchen täglich 1.500 Liter Diesel und bringen etwa 4,2 Tonnen Plastikabfälle in die Donau, größtenteils aus industriellen Quellen entlang des Flusses. Um diese alarmierenden Daten künstlerisch darzustellen, wurden Trommelschläge auf blaue Metallfässer als Metaphern für „standardisierte Behälter einer globalisierten Logistik“ genutzt. Zudem interagierte God’s Entertainment direkt mit den Festivalbesuchern durch ein Tretboot, das regelmäßig zur Thematisierung von Migration und Handel ruderte.

Schwester Courage

Im Kesselhaus-Kino wurde der Dokumentarfilm „Schwester Courage“ des Berliner Kollektivs Zugang gezeigt. Der Film, der Live-Mitschnitte und Interviews enthält, beleuchtet die Corona-Proteste. Hier wird die Verwirrung besonders deutlich, wenn Linke gegen Covid-Maßnahmen demonstrieren und gleichzeitig von Gegendemonstranten mit Vorwürfen konfrontiert werden. Die Parolen „Krankenhäuser statt Fabriken“ wurden von Aktivisten skandiert, die als Pflegekräfte verkleidet vor einem ehemaligen Gesundheitszentrum in Hellersdorf demonstrierten – einem Gebäude, das seit Jahren geschlossen ist.

