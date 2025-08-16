„Perle Pop Up“: Ottakringer Brauerei verwandelt sich in einen Kunst- und Designmarkt

Im Rahmen des beliebten Bierfestes der Ottakringer Brauerei wird ein ganz besonderes Event präsentiert: das „Perle Pop Up“. Hierbei handelt es sich um einen Design- und Handwerkmarkt, der speziell auf frauengeführte Kleinbetriebe setzt und deren außergewöhnliche Produkte in den Vordergrund stellt.



WIEN/OTTAKRING/HERNALS. Die Ottakringer Brauerei ist nicht nur für ihr ausgezeichnetes Bier weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt, sondern auch als ein lebendiger Veranstaltungsort für verschiedene kulturelle Events. Sie ist ein bedeutender Teil der wienerischen Bierkultur und zieht Jahr für Jahr Besucher aus der ganzen Stadt an.

In diesem Sommer bietet die Brauerei am Ottakringer Platz 1 unter der Woche nicht nur eine Afterwork-Location, sondern auch ein Festivalgelände. Das jährlich stattfindende Bierfest hat bereits begonnen und wird bis Ende August mit attraktiven Veranstaltungen fortgesetzt. Neben beliebten Aktivitäten wie „Bier Yoga“ und „Bierkasterlkonzerten“, die das Biererlebnis mit kreativen Elementen verbinden, kann das Publikum jede Woche eine neue Attraktion genießen.

Frauengeführte Marken

Das „Perle Pop Up“ findet an den Wochenenden des 22. und 23. August statt, um einen kreativen Raum zu bieten, der das Handwerk und das kreative Schaffen von Frauen fördert. Der Pop-Up-Markt präsentiert einzigartige Produkte von lokalen, frauengeführten Kleinbetrieben, in einer breiten Palette – von keramischen Kunstwerken bis hin zu handgefertigtem Schmuck.

In der Zeit von 16 bis 21 Uhr erwarten 40 Ausstellerinnen und kreative Workshops alle, die auf der Suche nach einem einzigartigen Geschenk oder einem besonderen Andenken sind. Der Eintritt ist kostenlos, was das Event zu einer hervorragenden Gelegenheit macht, neue Talente zu entdecken und die lokale Kreativszene zu unterstützen. Weitere Informationen sind auf der Webseite der Ottakringer Brauerei zu finden unter ottakringerbrauerei.at.

Die Veranstaltungen im Bereich der Ottakringer Brauerei bieten eine Plattform für lokale Künstler, Handwerker und Unternehmer, die nicht nur ihre Produkte, sondern auch ihre Geschichten und Identitäten teilen. Besuchen Sie diese lebhafte Community und erfahren Sie mehr über die kreativen Köpfe, die Wien zu einem pulsierenden Hotspot machen!