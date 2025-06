Personalkarussell: Die neuen Funktionäre der SPÖ Wien

Die roten Mitglieder der Wiener Stadtregierung stehen fest. Am Mittwoch wurden zudem weitere personelle Neuerungen bei der Wiener SPÖ sowie im Gemeinderat und Landtag bekannt gegeben. Hier eine Übersicht über die wichtigsten Veränderungen.

WIEN. Die Wiener SPÖ hat ihr künftig regierendes Team vorgestellt, mit Barbara Novak als neue Finanz- und Wirtschaftsstadträtin. Sie tritt die Nachfolge von Peter Hanke an, der Anfang April in die Bundesregierung wechselte. Die Partei betont, dass abgesehen von Novak keine weiteren personellen Veränderungen bei den Stadträtinnen und Stadträten der SPÖ geplant sind. Für die Neos wird Bettina Emmerling die Bereiche Bildung, Jugend, Integration und Transparenz übernehmen und zudem zur Vizebürgermeisterin ernannt – mehr dazu hier:

Sechs nicht amtsführende Stadträte

Die Oppositionsparteien stellen insgesamt sechs nicht amtsführende Stadträtinnen und Stadträte. Die FPÖ erhält dabei drei Posten, die von Dominik Nepp, Ulrike Nittmann und Stefan Berger besetzt werden. Die Grünen bekommen zwei Stellen, die von Judith Pühringer und Peter Kraus übernommen werden. Die ÖVP stellt mit Kasia Greco einen weiteren Stadtrat.

Am 10. Juni kommt der Gemeinderat zur konstituierenden Sitzung zusammen, in der die Nominierungen in einer Wahl bestätigt werden müssen. Im Anschluss daran erfolgt die offizielle Angelobung.

Neumayer folgt auf Novak

Zusätzlich zu den neuen Regierungsmitgliedern kündigte SPÖ-Landesparteichef und Bürgermeister Michael Ludwig weitere Personalwechsel an. Nach Barbara Novak wird Jörg Neumayer die Position des Landesparteisekretärs übernehmen. Neumayer bringt umfangreiche Erfahrung aus der Stadtpolitik mit, die er zuvor in verschiedenen Funktionen sammeln konnte.

Im roten Rathausklub muss zudem noch über die Funktion des Klubvorsitzenden abgestimmt werden. Bürgermeister Ludwig äußerte den Wunsch, dass Josef „Jo“ Taucher erneut in dieser Position gewählt werden sollte.

Neuer Landtagspräsident

Ernst Woller hatte über sieben Jahre das Amt des Landtagspräsidenten inne, bevor er im April in den Ruhestand trat. Die Nachfolge wird nun von Christian Meidlinger angetreten, der zuvor Zweiter Landtagspräsident war. Sein Nachfolger wird Anton „Toni“ Mahdalik von der FPÖ, während Gerhard Schmid von der SPÖ die dritte Präsidentschaft des Landtags übernimmt.

Auch beim Vorsitz des Wiener Gemeinderates gibt es eine personelle Neuerung: Neben Vorsitzendem Thomas Reindl wird künftig Wolfgang Seidl (FPÖ) als Zweiter Vorsitzender und Marina Hanke (SPÖ) als Dritte Vorsitzende bestellt.





Mehr über die neue Wiener Stadtregierung:

Das Regierungsprogramm der „Aufschwungskoalition“

Opposition kritisiert Wiener Regierungsprogramm

Neos stimmen am 7. Juni über Koalition mit SPÖ ab