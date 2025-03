Pestsäulen-Unfall, IS-Rückkehrerin und Umbenennung des „Landtmann“

Wien News vom Dienstag, den 4. März 2025

Am Dienstag, den 4. März 2025, ereigneten sich in Wien einige bemerkenswerte Ereignisse, die das Stadtgeschehen prägten. Hier sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages zusammengefasst:

Gestohlener Lieferwagen rammt Pestsäule am Graben

Ein gestohlener Lieferwagen sorgte am Dienstag für Aufregung in der Wiener Innenstadt. Der Wagen, der von unbekannten Tätern entwendet wurde, raste mit hoher Geschwindigkeit in die berühmte Pestsäule am Graben, einem historischen Wahrzeichen, das an die verheerende Pestepidemie des 17. Jahrhunderts erinnert. Glücklicherweise gab es bei diesem Vorfall keine Verletzten, doch der Schaden an der Säule wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder seinen Fahrern geben können.

Zurückgekehrte Wiener IS-Anhängerin in Untersuchungshaft

In einem weiteren aktuellen Fall wurde eine 28-jährige Frau, die sich dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen hatte und aus einer Krisenregion zurückgekehrt war, in Untersuchungshaft genommen. Die Frau war im Rahmen eines umfassenden Sicherheitskonzepts aufgegriffen worden, das darauf abzielt, Rückkehrer aus Konfliktgebieten zu überwachen. Die Behörden betonen, dass solche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit notwendig sind und dass die Ermittlungen gegen die Frau wegen Verdachts auf Terrorismusfortführung laufen.

Kult-Café „Landtmann“ ändert seinen Namen

Das berühmte Café Landtmann, ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen, hat überraschend seinen Namen geändert. Die Geschäftsleitung begründete diesen Schritt mit dem Wunsch, eine moderne identität zu etablieren und ein jüngeres Publikum anzusprechen. Das Café, das seit über 140 Jahren in Betrieb ist, bleibt jedoch weiterhin ein Ort der Tradition und des Genusses, wo klassische Wiener Kaffeehauskultur gelebt wird.

Landstraßer Hauptstraße ist eine der vollsten des Landes

Die Landstraßer Hauptstraße, eine der beliebtesten Einkaufsstraßen Wiens, ist weiterhin stark frequentiert und gilt mittlerweile als eine der belebtesten Straßen des Landes. Mit einer vielfältigen Auswahl an Geschäften, Cafés und Restaurants zieht sie täglich tausende von Besucherinnen und Besuchern an. Wirtschaftsexperten warnen jedoch vor den Herausforderungen, die eine derartige Frequentierung mit sich bringt, insbesondere im Hinblick auf Verkehrsbelastung und die Bedürfnisse der Anwohner.

Bauarbeiten für queeres Zentrum „Qwien“ schreiten voran

Auf der Baustelle des geplanten queeren Zentrums „Qwien“ in der Wiener Favoritenstraße wird fleißig gearbeitet. Das Zentrum soll als Anlaufstelle und Begegnungsraum für die LGBTQ+-Community dienen und vielfältige Angebote bereitstellen, darunter Beratungsdienste, Kulturveranstaltungen und Freizeitaktivitäten. Neben einem Café und Veranstaltungsräumen wird das Zentrum auch inklusive Programme anbieten, die das Bewusstsein für Diversität in der Gesellschaft schärfen sollen.

Anrainerin beklagt erneut Müll auf Grünfläche

Eine Anwohnerin aus dem 5. Bezirk hat sich erneut über die anhaltenden Probleme mit Müllablagerungen auf einer öffentlichen Grünfläche beschwert. Trotz wiederholter Aufforderungen an die Stadtverwaltung und Initiativen zur Müllvermeidung ist die Situation bislang unverändert. Umweltschützer fordern mehr Aufklärung und Beteiligung der Gemeinschaft, um die Pflege öffentlichen Raums aktiv zu fördern.





