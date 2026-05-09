Peterquelle unter neuer Führung: Geschäftsführer Patrick Sax setzt auf Expansion und Markenstärkung

Neuer Geschäftsführer Patrick Sax plant Expansion bei Peterquelle

Seit Ende April leitet Patrick Sax den südsteirischen Mineralwassererzeuger Peterquelle. Das Unternehmen gehört zur insolventen Kilger-Gruppe, soll aber weitergeführt werden.

Mit der Bestellung von Sax als Geschäftsführer ist ein Bekenntnis zur Fortführung des Unternehmens und zur Weiterentwicklung der Marke Peterquelle verbunden. Der Masseverwalter der Kilger-Gruppe bezeichnet Sax als Experten für Restrukturierung und Markenentwicklung.

Sax beschreibt Peterquelle als wirtschaftlich stabil und spricht zugleich von Herausforderungen und Aufgaben, die angepackt werden müssten. Er betont die sehr hohe regionale Verankerung des Unternehmens in der Steiermark und verweist auf ein nach seiner Einschätzung sehr attraktives Produktportfolio.

Der Geschäftsführer will an den Mitarbeitern festhalten. Für die Weiterentwicklung von Peterquelle werde das gesamte 30-köpfige Team benötigt, so Sax. Innerhalb Österreichs sollen die Marken Peterquelle und Steirerquell gestärkt und mehr Bewusstsein für die hohe Qualität heimischen Mineralwassers erzeugt werden.

Sax hat Pläne zur Expansion von Peterquelle und sieht die Möglichkeit, das Produktportfolio zu erweitern sowie neue Märkte zu erschließen. Die konkrete regionale Ausrichtung der geplanten Expansion wird derzeit nicht bekanntgegeben.

Mit Blick auf internationale Märkte erklärt Sax, es gebe Regionen auf der Welt, die nicht in dem Ausmaß über die natürliche Ressource Wasser verfügen wie die Steiermark oder Österreich. In Bezug auf diese Regionen seien bereits erste Kontakte geknüpft worden, zu denen er aktuell keine weiteren Details nennen will.