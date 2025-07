Pfarre Gersthof initiiert Spendenaktion für eine innovative Heizstrategie

Um auf die kalte Wintersaison optimal vorbereitet zu sein, hat die Pfarre Gersthof eine wichtige Spendenaktion ins Leben gerufen. Der Hauptgrund für diese Initiative ist, dass die Heizröhren der Sitzbänke in der Kirche beschädigt sind. Eine neue und verbesserte Lösung wurde bereits gefunden, jedoch gibt es noch Hürden in Bezug auf die Finanzierung.

WIEN/WÄHRING. In vielen Stadtteilen Wiens, einschließlich Währing, bieten Kirchen wie die am Bischof-Faber-Platz 7 den Menschen nicht nur einen spirituellen Rückzugsort, sondern auch einen physischen Raum, der in unterschiedlichen Jahreszeiten von Bedeutung ist. Insbesondere an kalten Tagen ist die Möglichkeit, sich in einem warmen Umfeld aufhalten zu können, unschätzbar wertvoll. Heizungen sollten nicht nur zur Verfügung stehen, um die Gemeinde während der Messe angenehm zu halten, sondern auch für alle, die die Kirche als Ort der Besinnung und Gemeinschaft aufsuchen.

„Wir möchten sicherstellen, dass unsere Besucher in der kalten Jahreszeit einen angenehmen Aufenthalt in unserer Kirche haben“, erklärt der Pfarrer der Pfarre Gersthof. „Die bequemen, beheizten Sitzbänke sind ein Teil davon.“ Um diese Vision in die Realität umzusetzen, werden dringend Spenden benötigt, um die Reparatur und Erneuerung der Heizsysteme zu finanzieren.

Beheizte Sitzbänke sind weit mehr als ein Komfort; sie sind ein Zeichen der Fürsorge und der Gastfreundschaft. In einer Zeit, in der viele Menschen auf der Suche nach einem Ort der Geborgenheit sind, kann eine warme Kirche für viele eine Art Zufluchtsort darstellen. Die Pfarre Gersthof möchte nicht nur ein spirituelles Zuhause sein, sondern auch die physische Kälte draußen fernhalten.

Die Spendenaktion wird unterstützt durch lokale Gemeinschaften sowie Privatpersonen, die das Engagement der Pfarre für ihre Gemeinde zu schätzen wissen. Jeder Beitrag zählt und bringt die Pfarre einen Schritt näher an das Ziel, die Heizungsproblematik zu lösen.

Um mehr über die Spendenaktion zu erfahren oder wie man helfen kann, können interessierte Personen die Webseite der Pfarre Gersthof besuchen oder direkt in der Kirche vorsprechen. Der Kontakt zur Gemeinde ist jederzeit willkommen und sie sind dankbar für jede Form von Unterstützung, sei es finanzieller Art oder durch Freiwilligenarbeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pfarre Gersthof mit ihrer Spendenaktion nicht nur eine praktische Lösung für die Heizungsproblematik anstrebt, sondern auch ein Zeichen für Solidarität und Gemeinschaftsendung in einer Zeit der Herausforderungen setzt. Indem sie die Wärme ins Haus bringt, zeigt sie, wie wichtig es ist, eine einladende und warme Umgebung für alle zu schaffen.





