Pfarre St. Josef: Neue „Coole Zone“ in der Kirche Margaretner eingerichtet

Die Pfarre St. Josef wird ab Dienstag, 1. Juli, ihre Türen öffnen, um allen Interessierten eine kühle Auszeit in den Räumlichkeiten zu bieten. So kann der heiße Sommer in Margareten angenehmer überstanden werden.



WIEN/MARGARETEN. Um den steigenden Temperaturen im Bezirk entgegenzuwirken, hat Bezirksvorsteher Michael Luxenberger (Grüne) eine Zusammenarbeit mit der Pfarre St. Josef initiiert.

Das Resultat: die erste coole Zone im Bezirk in einer Kirche. Dieses Projekt sieht vor, die kühlen Räumlichkeiten der Kirche in der Schönbrunner Straße 50-52 für alle zu öffnen, die der Hitze auf den Straßen von Margareten entkommen möchten. Angesichts der zunehmenden Temperaturen und der damit verbundenen Gesundheitsrisiken ist dieser Schritt besonders wichtig, um den Bürgerinnen und Bürgern einen Erholungsort zu bieten.

„Gott hat es gewollt“



„Es wird immer heißer. In einem dichten Bezirk wie Margareten sind kühle Räume leider rar. Das wollen wir ändern“, erklärte der neue Bezirkschef. Pfarrer Matthias Beck unterstützt das Projekt: „In Jesaja 4,6 steht geschrieben: ‚Und es wird eine Hütte sein zum Schatten des Tages vor der Hitze und Zuflucht und Verbergung vor dem Wetter und Regen.‘ Dieser Vers aus der Bibel unterstreicht, dass Gott einen kühlen, schützenden Ort bereitet.“ Diese Initiative ist nicht nur eine praktische Lösung, sondern auch ein spiritueller Ansatz, der die Gemeinschaft verbindet.

Die Pfarre St. Josef lädt am Dienstag, 1. Juli, erstmals zu einer kühlen Pause ein. Das Projekt ist bis zum 31. August geplant, mit täglichen Öffnungszeiten von 8 bis 19 Uhr, jedoch mit eingeschränkten Stunden am Donnerstag. Der Eintritt ist frei, was dieses Angebot für alle zugänglich macht.

