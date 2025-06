Pfarrkuratorin Kematen: Ein Abschied voller Herz, Ideen und Dankbarkeit

Mit herzlichem und kräftigem Applaus verabschiedeten die Kemater Kirchgänger am vergangenen Sonntag ihre langjährige Pfarrkuratorin Katalin Abfalterer-Aranyossy in den wohlverdienten Ruhestand, den sie zum 1. September antreten wird.

KEMATEN (majo). Im Rahmen des letzten Familiengottesdienstes dieses Schuljahres wurde ihr Wirken gewürdigt – ein bewegender Moment voller Dankbarkeit und Anerkennung. Der festliche Gottesdienst, musikalisch gestaltet von der KIKA-Spielgruppe unter der Leitung von Julia Steiner und Daniel Musack, bot den idealen Rahmen für diesen herzlichen Abschied.

Atmosphäre der Gemeinschaft

In einer Atmosphäre der Gemeinschaft und des Glaubens blickte die Pfarrgemeinde auf das langjährige Engagement von Katalin Abfalterer-Aranyossy zurück, die die Gestaltung der Familiengottesdienste in Kematen entscheidend mitgeprägt hat. Seit 1994 engagiert sie sich ehrenamtlich in der Pfarre und trat im Jahr 2000 als angestellte Mitarbeiterin für die Familiengottesdienste ein. Ihr kreativer Ansatz, Einfühlungsvermögen und die Freude am Glauben spiegelten sich in jeder der von ihr gestalteten Feierlichkeiten wider, wodurch sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Rucksack voll Geschenke

Am Ende der Messe dankten ihr Larissa Partl, Obfrau des Pfarrgemeinderats, sowie Bernadette und Markus Mathies vom Arbeitskreis „Familiengottesdienst“ mit humorvollen und herzlichen Worten. Ein Rucksack voller praktischer Geschenke soll die frischgebackene Pensionistin auf ihren neuen Lebensweg begleiten – ein symbolisches Zeichen für all die Wege, die sie mit Kindern und Familien im Glauben gegangen ist.

Zeichen der Wertschätzung

Pfarrer Dariusz Hrynyszyn überreichte Katalin Abfalterer-Aranyossy als Zeichen der Wertschätzung einen kunstvoll gestalteten Schutzengel. „Er soll dich in deiner Pension begleiten, sei es beim Ausruhen, Reisen oder einfach beim Glücklichsein“, sagte er mit bewegter Stimme. Zudem erinnerte er an die vielen Kinder, die sie auf ihrem Glaubensweg unterstützt hat. „Danke, dass du die Familiengottesdienste mit Herz und Freude gestaltet hast. Liebe Katalin, vergelt’s Gott – und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt!“



