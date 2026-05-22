Pfingsten in Oberösterreich: Sonnenschein lädt zum Baden ein, doch Vorsicht vor kühlen Seentemperaturen

Badewetter zu Pfingsten, aber kühle Badeseen in Oberösterreich

Zu Pfingsten wird in Oberösterreich ein sommerliches, verlängertes Wochenende erwartet. Am Pfingstmontag sind Temperaturen von bis zu 30 Grad möglich.

Die Wassertemperaturen der Seen gelten jedoch noch als sehr kühl. Baden in den Seen in Oberösterreich wird derzeit als etwas für Hartgesottene beschrieben.

Wasserrettung mahnt zur Vorsicht

Die Wasserrettung appelliert, es beim Baden langsam anzugehen. Heinz Campestrini, Abschnittsleiter der Wasserrettung für den Attersee, rät dazu, langsam ins Wasser zu gehen und sich vor dem Hineingehen abzukühlen. Der Körper müsse sich erst an die Wassertemperatur gewöhnen.

Betont wird außerdem, wie wichtig es ist, schwimmen zu können und über mögliche Risiken beim Baden Bescheid zu wissen.

Folgen ausgefallener Schwimmkurse

In der Coronazeit konnten viele Kinder keinen Schwimmkurs besuchen. Nach Angaben von Wasserrettern wirkt sich dieses Problem bis heute aus.

Die Schwimmkurse der ehrenamtlichen Wasserretter sind derzeit völlig ausgebucht. An der Ortsstelle Unterach werden rund 80 Kinder im Schwimmen unterrichtet; mehr als 80 Kinder sind dort im Schwimmunterricht derzeit nicht möglich.

Zahlen zu Badeunfällen

Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit ertrinken in Österreich im Schnitt jährlich 42 Menschen bei einem Badeunfall.