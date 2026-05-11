Pfingstfeiern: Lignano rüstet sich mit Konzept gegen Alkoholexzesse für Besucheransturm aus Österreich

Strenge Sicherheitsmaßnahmen zu Pfingsten in Lignano geplant

Von 22. bis 25. Mai fahren tausende junge Kärntnerinnen und Kärntner ins oberitalienische Lignano Sabbiadoro, um dort das Pfingstwochenende zu feiern. Die Gemeinde Lignano und die Sicherheitsbehörden bereiten sich mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket auf den erwarteten Besucheransturm vor.

Zu Pfingsten werden in Lignano insgesamt über 80.000 Touristen erwartet, darunter rund 20.000 aus Österreich. In den vergangenen Jahren kam es in Lignano wiederholt zu Problemen im Zusammenhang mit Alkoholexzessen.

Verstärkte Präsenz von Polizei und Sicherheitsdiensten

Wie im Vorjahr gelten bei den Pfingstfeiern in Lignano strenge Regeln zur Eindämmung von Alkoholexzessen. Das Sicherheitskonzept sieht eine deutliche Verstärkung der Einsatzkräfte von Polizei und Carabinieri vor.

Für den Zeitraum ab 22. Mai ist eine Zusammenarbeit österreichischer Polizeikräfte mit italienischen Sicherheitsbehörden in Lignano vorgesehen. Zusätzlich zu Polizei und Carabinieri werden private Sicherheitskräfte eingesetzt.

Private Sicherheitsdienste kommen in Lignano auch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in stark frequentierten Bereichen zum Einsatz. Die privaten Sicherheitskräfte sollen in direkter Verbindung zu den Einsatzkräften vor Ort stehen.

Regeln für Alkohol, Lokale und Verkehr

Während der Pfingstfeierlichkeiten plant die Gemeinde Lignano frühere Sperrstunden für Lokale. Zudem sind Einschränkungen beim Verkauf und beim Konsum von alkoholischen Getränken zu bestimmten Zeiten vorgesehen.

Geplant ist weiters eine Begrenzung der erlaubten Lautstärke von Musik. Die Verkehrsüberwachung wird verstärkt, insbesondere entlang der Hauptverkehrsachsen während der Wochenenden.

Bereits am dem Veröffentlichungstermin nachfolgenden Wochenende sollen in Lignano mehr Kontroll- und Vorbeugungsmaßnahmen umgesetzt werden. In den ersten Frühjahrswochenenden wurde dort ein Anstieg der Besucherzahlen um rund zwölf Prozent verzeichnet, mit Spitzenwerten von bis zu 100.000 Touristen an einzelnen Wochenenden.