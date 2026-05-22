Pfingstreiseverkehr: Staufalle und Verzögerungen durch die Steiermark erwartet

Staupunkte im Pfingstreiseverkehr durch die Steiermark

Zum Pfingstwochenende wird in der Steiermark ein besonders hohes Verkehrsaufkommen erwartet, vor allem auf den Hauptreiserouten Richtung Italien und Kroatien. Ab Freitagnachmittag wird mit einer starken Reisewelle gerechnet.

Als Höhepunkt der Reisewelle gilt der Pfingstsamstag zwischen 09:00 und 15:00 Uhr. Ziel vieler Reisender ist unter anderem der italienische Badeort Lignano, wo zu Pfingsten mehr als 80.000 Touristinnen und Touristen erwartet werden.

Staugefahr auf der A9 und im Großraum Graz

Staugefährdet sind aktuelle Baustellen auf der A9, der Pyhrnautobahn, in Richtung Süden. In der Obersteiermark betreffen diese Bereiche zwischen Mautern und Traboch sowie zwischen Deutschfeistritz und Gratkorn.

Vor den beiden Gratkorntunneln ist immer wieder mit Blockabfertigungen zu rechnen. Zusätzlich gibt es Sanierungsarbeiten auf der A9 zwischen Graz-Webling und dem Schwarzlsee, die als Ursache erheblicher Behinderungen im Verkehr beschrieben werden.

Wartezeiten an Grenzen und Mautstellen

Für den Grenzübergang Spielfeld wird auf zu erwartende Wartezeiten hingewiesen. Auch an Grenzübergängen und Mautstellen in Kroatien wird mit Verzögerungen gerechnet.

Empfehlungen für die Reiseplanung

Der ÖAMTC empfiehlt, die klassischen Hauptreisezeiten zu meiden und bezeichnet Abendstunden oder den späteren Nachmittag als günstigere Reisezeiten. Für den Pfingstsonntag wird ein deutlich ruhigerer Reiseverkehr beschrieben, während für den Pfingstmontag eine starke Rückreisewelle in Richtung Steiermark erwartet wird.

Reisenden wird geraten, ausreichend Getränke, Snacks und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder im Fahrzeug mitzunehmen. Hintergrund ist, dass die Temperaturen am Pfingstwochenende sommerliche Werte erreichen können.