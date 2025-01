Pflanzliche Küche: Die Top-Vegan-Restaurants in Floridsdorf

Der Januar wird von vielen als Veganuary gefeiert – ein Monat mit veganer Ernährung. Dabei werden keinerlei tierische Produkte konsumiert. Hier erfährst du, wo man in Floridsdorf vegan essen kann.

WIEN/FLORIDSDORF. Vegane Ernährung erfreut sich zunehmender Beliebtheit – und das aus gutem Grund. Der Verzicht auf tierische Produkte kann positiv für die Gesundheit sein und ist besonders vorteilhaft für die Umwelt.

Dennoch möchte man nicht immer selbst am Herd stehen. Wer also außerhalb vegan essen möchte, findet in Floridsdorf verschiedene Optionen. MeinBezirk bietet einen Überblick.

Pizzeria Cara Mia



Die Pizzeria Cara Mia in der Prager Straße 65 war 1985 die erste Holzofenpizzeria in Floridsdorf. Heute kann man jede Pizza auch mit veganem Käse bestellen. Die Leckereien kann man vor Ort genießen oder nach Hause liefern lassen. Geöffnet hat sie täglich von 11 bis 21 Uhr. Kontakt: 01/270 78 86

Ebi21



Das Ebi21 in der Leopoldauer Straße 45-47 vereint klassische „à la carte“-Gerichte mit einem „all you can eat“-Buffet. Die Speisekarte bietet zahlreiche asiatische Spezialitäten, auch in veganer Ausführung. Zu den Gerichten zählen unter anderem Avocado-Makis, vegane Bowls und Teigtaschen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr. Kontakt: 01/270 38 38

Vegan Tau Restaurant



Im chinesischen Restaurant „Tau“ in der Erzherzog-Karl-Straße 38 wird ausschließlich vegane Küche angeboten. Die Karte umfasst alle Klassiker der chinesischen und fernöstlichen Küche: „acht Schätze“, gefüllte Teigtaschen und gebratene Udon-Nudeln mit Sojafleisch und Gemüse. Außerdem bietet das Restaurant eine Gratislieferung in den 21. und 22. Bezirk an. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 15 Uhr und von 17:30 bis 22 Uhr. Bestellungen sind unter www.veganrestauranttau.at möglich.

Akropolis



In der griechischen Taverne Akropolis in der Prager Straße 14 gibt es ebenfalls einige vegane Gerichte auf der Karte. Als Vorspeise eignet sich Skordalia, ein Püree aus Weißbrot und Kartoffeln. Danach kann man griechische Reisnudeln probieren. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 23.00. Reservierungen sind möglich unter 01/272 93 05.

Das könnte dich auch interessieren:

Was sich die Floridsdorfer für das neue Jahr wünschen

„Bei der Wien-Wahl wird man die SPÖ wählen müssen“