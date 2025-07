Pflege und Schutz der Bäume: Wie Wien im Sommer für seine Grünflächen sorgt

Die zuständige Magistratsabteilung für Wiener Stadtbäume informiert, wie die grünen Riesen im Sommer gesund gehalten werden.



WIEN. In Wien gibt es über 500.000 Stadtbäume, die in den verschiedenen Stadtvierteln verteilt sind. Diese majestätischen Pflanzen schmücken nicht nur die Straßen, sondern erfüllen auch wichtige ökologische Funktionen. Insbesondere während der heißen Sommermonate spenden die Bäume Schatten und tragen zur Kühlung des urbanen Klimas bei, was in Zeiten des Klimawandels von großer Bedeutung ist.

Trotz ihrer robusten Erscheinung sind auch Bäume anfällig für extreme Temperaturen. Die Wiener Stadtgärten, die für die Pflege der Stadtbäume zuständig sind, haben einen detaillierten Plan entwickelt, um den Bäumen in den Sommermonaten die bestmöglichen Bedingungen zu bieten.

Die ersten Jahre sind die schwersten



Ein Team von 70 geschulten Fachkräften kümmert sich ganzjährig um das Wohlbefinden der Bäume, während zusätzliche Baumkontrolloren die Pflanzen regelmäßig überwachen. Im Sommer kommt ein weiterer Mitarbeiterstab von 150 Personen hinzu, die ausschließlich für die Bewässerung zuständig sind. Laut den Stadtgärten leiden insbesondere junge Bäume unter Hitzestress; ausgewachsene Bäume sind in der Regel widerstandsfähiger. Berichten zufolge sind kürzlich mehrere Jungbäume aufgrund extremer Temperaturen in der Argentinierstraße betroffen gewesen.

Obwohl 150 Mitarbeiter für die Bewässerung eingesetzt sind, erweist sich die Pflege von 500.000 Bäumen als große Herausforderung. Daher hat die Stadt über 1.000 automatische Bewässerungsanlagen installiert, um die Bäume effizient mit Wasser zu versorgen. Diese Anlagen sind jedoch nicht immer zuverlässig, wie Berichte über defekte Systeme zeigen. Um genügend Wasser an die Wurzeln zu bringen, verwenden die Gärtner sogenannte „Gießbags“, die im Wurzelbereich platziert und mit etwa 75 Litern Wasser gefüllt werden. In den heißen Sommermonaten benötigen die Bäume insgesamt rund 400.000 Liter Wasser pro Tag.

Die Stadt Wien setzt alles daran, ihren Bäumen ein gesundes Wachstum zu ermöglichen. Die Pflege ist bislang erfolgreich, denn nur 0,5 Prozent der Stadtbäume sind in diesem Jahr aufgrund schlechter Bedingungen ausgefallen. Dies ist ein Zeichen für die engagierte und fachgerechte Pflege durch die Stadtgärten.

