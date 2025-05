Pflegekräfte: Positive Trends zeigen Rückgang der Fachkräftelücke!

Die Entwicklung im globalen Pflegebereich sei auf den ersten Blick ermutigend, sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Allerdings dürfen wir die tiefgreifenden Ungleichheiten, die die globale Pflegelandschaft prägen, nicht ignorieren.“ Ein besonders bedeutsamer Fakt ist, dass etwa 80 Prozent der Pflegekräfte in Ländern tätig sind, die nur rund 50 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. In den wohlhabenderen Ländern gibt es hingegen eine besondere Konzentration von Pflegekräften, was einen international hohen Stand darstellt.

Die WHO hebt hervor, dass ärmere Staaten dringend mehr in die Ausbildung und die Attraktivität von Arbeitsplätzen im Pflegebereich investieren müssen. Dies könnte durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

Erhöhung der Gehälter und Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Entwicklung spezieller Ausbildungsprogramme.

Förderung von Anreizen für Pflegekräfte, im Land zu bleiben.

Gleichzeitig sollten sich die wohlhabenden Staaten auf die wachsende Zahl der altersbedingt ausscheidenden Pflegekräfte einstellen. Es ist zu erwarten, dass ein erheblicher Teil der aktuellen Fachkräfte in den kommenden Jahren das Berufsleben verlässt.

Weiterhin zeigt der WHO-Bericht, dass 85 Prozent der Beschäftigten im Pflegesektor Frauen sind. Diese Geschlechterverteilung ist ein wichtiges Thema in der Diskussion um Gleichstellung und Diversität auf dem Arbeitsmarkt. Positive Nachrichten gibt es jedoch hinsichtlich der Altersstruktur: Weltweit sind 33 Prozent der Beschäftigten unter 35 Jahren, was eine relativ junge Belegschaft bedeutet. Dennoch wird auch darauf hingewiesen, dass jede fünfte Pflegekraft voraussichtlich innerhalb der nächsten zehn Jahre aus dem Berufsleben ausscheiden wird, was Alarmglocken läuten sollte.

Ebenfalls kritisiert die WHO, dass viele Staaten zu wenig für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Pflegekräfte tun. Nur 42 Prozent der befragten Länder verfügten über angemessene Maßnahmen zur psychischen Unterstützung von Pflegekräften, trotz einer deutlich gestiegenen Arbeitsbelastung und traumatischer Erfahrungen während und nach der Covid-19-Pandemie. Der Bericht betont: „Es ist unerlässlich, dies zu ändern, um qualifizierte Fachkräfte zu halten und die Qualität der Pflege sicherzustellen.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herausforderungen im globalen Pflegebereich dringend angegangen werden müssen. Eine gezielte Ausbildung, die Förderung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der psychischen Unterstützung sind notwendige Schritte, um die Versorgung der Bevölkerung auch in Zukunft sicherzustellen und eine hohe Pflegequalität zu gewährleisten.

Die Zeit zu handeln ist jetzt, um sowohl die Bedürfnisse der Pflegekräfte als auch die derPatienten zu erfüllen.