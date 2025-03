Pfleger Enthüllt: Die Hintergründe des Opus-Klassikers „Live is Life“ und sein Leben damit!

Mitte der Achtzigerjahre eroberte die Hymne über das Live-Musizieren die Hitparaden in vielen europäischen Ländern, darunter Österreich, Deutschland, Schweden und Frankreich. Auch in Großbritannien und den USA erhielt der Song hohe Auszeichnungen in Form von goldenen Schallplatten. Noch heute ertönt der Song oft in Stadien und wird über Plattformen wie YouTube täglich bis zu drei Millionen Mal gestreamt. Die am häufigsten auf Musikplattformen abrufbare Version hat mittlerweile sogar „300 Millionen Streams“ erreicht, wie der Gitarrist Ewald Pfleger stolz berichtet. Doch der Weg zum Erfolg war für den in Ollersdorf in eine musikalische Familie geborenen Ewald alles andere als einfach.

Die Zeit vor dem weltbekannten „Live Is Life“ ist reich an spannenden Geschichten. Pfleger erzählt (unterstützt von Autor Andy Zahradnik) von seiner Kindheit. Sein erstes Instrument war zwar ein Akkordeon, obwohl er sich ursprünglich eine Gitarre wünschte. Als Lehrer fungierte Franz Bachkönig, der Vater von Pflegers späterem Bandkollegen Walter (Bass). Ab 1968 verbrachte Ewald fünf prägende Jahre im Begabtenförderungsprogramm im Kinderdorf von Pöttsching, wo er seine erste Band, Smiling, gründete und erste Auftritte hatte. Mittlerweile hatte er bereits zum Gitarrespiel gewechselt.

„Mit elf Jahren habe ich zum ersten Mal Gitarre gespielt, aber natürlich sehr, sehr schlecht“, schmunzelt Pfleger im Gespräch mit der APA. „Mein Cousin zeigte mir die ersten Griffe. Mit 13 begann es dann ernsthaft: Wir Burschen im Kinderdorf beschlossen, dass Musik unser Lebensinhalt werden sollte.“ 1973 gründete er die Band Opus, und Ende 1978 zog die gesamte Band nach Graz, wo Herwig Rüdisser als Sänger dazu stieß. Die amüsanten Anekdoten aus den Anfangsjahren sind im Buch ausführlich festgehalten.

Der Erfolg eines Künstlers hängt oft von einer Portion Glück ab, und Pfleger stimmt dem zu. Neben der Komposition von „Live Is Life“ besitzt er auch sämtliche Rechte daran, was im Musikbusiness äußerst selten ist. Die größten Erfolge feierte Opus (und feiert sie immer noch) mit „Live Is Life“ in Europa, Amerika und Lateinamerika. „In Mexiko haben wir die meisten Fans; auch in Peru, Kolumbien, Brasilien und Argentinien sind wir sehr beliebt. Das ist außergewöhnlich. Dazu beigetragen hat sicherlich auch Maradona“, erklärt Pfleger. Ein Video zeigt den legendären Fußballer, der zu dem Opus-Song Kunststücke mit dem Ball vorführt.

Fußballtrainer Jürgen Klopp bezeichnete sich einmal als „the normal one“ – ein passender Titel für Ewald Pfleger, der trotz seines Welthits bodenständig geblieben ist. „Am Boden gehalten hat mich vor allem meine Frau. Wir sind mittlerweile seit 49 Jahren zusammen“, gibt der Musiker zu. Vor „Live Is Life“ konnte Opus bereits mit Hits wie „Eleven“ und „Flying High“ Erfolge feiern. Dies schuf eine Basis für ihr normales Miteinander. „Wir sind nicht abgehoben und haben nie überschätzt, was es bedeutet, in Amerika auf Tour zu gehen und in Moskau aufzutreten.“

Neuigkeiten für manchen Leser könnten die Informationen sein, dass Pfleger unter anderem auch für Hits der KGB alias Kurt Gober Band („Motorboot“) verantwortlich war. „Die Idee entstand als Witz bei einem Stammtisch“, verrät er. In seinem eigenen Studio „Recorder“ arbeitete er mit namhaften Acts wie STS, Fendrich, Opus, EAV, Gazebo und den Bingoboys zusammen. Sein Sohn Paul ist ebenfalls als Produzent aktiv. Zudem wird er weiterhin zusammen mit den Schick Sisters und der Opus Band live auf der Bühne stehen.

Wie würde der baldige Jubilar seine Karriere zusammenfassen? Pfleger muss nicht lange nachdenken: „Ich kann mich glücklich schätzen, dass unser Jugendtraum, von der Musik leben zu können, voll aufgegangen ist.“ Diese Worte zeigen den tiefen Respekt und die Dankbarkeit, die Pfleger für seine Reise und seinen Erfolg empfindet.

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E – Ewald Pfleger: „Live Is Life – Mein Leben mit einem Welthit“, mit Andy Zahradnik, Carl Ueberreuter Verlag, 240 Seiten, 27 Euro)