Pflegewohnheim Aigner-Rollett: Wo Herz und Würde in der Pflege vereint werden

In Graz gibt es zahlreiche Pflegeeinrichtungen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, älteren Menschen ein unterstützendes und würdiges Leben zu ermöglichen. Besonders hervorzuheben ist das Wohnheim Aigner-Rollett, das sich in der malerischen Umgebung am Rosenhain, nahe der Universität Graz, befindet. Diese Einrichtung gehört zur Gruppe der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ).

GRAZ. Am Fuße des Rosenhains liegt das Pflegewohnheim Aigner-Rollett, das Seniorinnen und Senioren einen komfortablen, aktiven und würdevollen Lebensstil bietet. Die Einrichtung umfasst sieben Wohngemeinschaften, in denen insgesamt 97 Bewohnerinnen und Bewohner in 83 Einzel- und sieben Doppelzimmern wohnen können. Die moderne und seniorengerechte Ausstattung fördert ein selbstbestimmtes Leben und die Integration in die Gemeinschaft.

Eine der engagierten Fachkräfte im Pflegeheim Aigner-Rollett ist Helga Anhofer, die auf über 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann, von denen sie acht Jahre bei den GGZ arbeitet. Ihre Karriere begann als Kellnerin in Frohnleiten, doch nach Schließung des Betriebs fand sie ihren Weg in die Pflege. Helga hat sich kontinuierlich weitergebildet und bietet mittlerweile Aromapflege an, während sie gleichzeitig die Ausbildung zur Kinästhetik-Trainerin absolviert, um ihren Bewohnern die richtige Hebetechnik näherzubringen. „Noch habe ich keine Rückenschmerzen, obwohl unser Job körperlich fordernd ist“, erzählt sie mit einem Lächeln.

Der Arbeitstag von Anhofer beginnt täglich um kurz vor 7 Uhr mit der Dienstübergabe, gefolgt von der Morgenpflege der Senioren und dem Frühstück. „Jeder Tag ist anders, so wie auch jede Person individuelle Betreuung benötigt“, erklärt sie. Kleinigkeiten, wie das Umstellen von Möbeln, um die Perspektiven der Bewohner zu verändern, sind für sie ebenso wichtig. Der respektvolle Umgang ist für Anhofer von höchster Bedeutung; sowohl die Bewohner als auch die Kollegen sind für sie zu einer zweiten Familie geworden.

Großes Lob erhält Helga von Bewohnerin Gertrud Voigtmann, die sich im Pflegeheim sehr wohlfühlt: „Sie kümmert sich immer sehr gut um uns, ist nett und von allen Bewohnern geliebt.“ Für Voigtmann ist das Aigner-Rollett das „beste und schönste“ Pflegeheim, und sie berichtet, dass viele neue Bewohner anfangs unsicher sind, nach einigen Wochen jedoch nicht mehr wegziehen wollen.

Basteln, Turnen und Musik

Die 95-Jährige schätzt die Vielzahl an Aktivitäten, die im GGZ-Pflegeheim angeboten werden, und meint: „Es ist immer etwas los. In den zwei Jahren, die ich hier bin, habe ich mehr erlebt als in fünf Jahren zuvor.“ Zu den Angeboten gehören Kinonachmittage und festliche Anlässe wie Mutter- und Vatertag. Voigtmann freut sich besonders über die Bastel- und Turnstunden. Für die mobileren Bewohner werden auch regelmäßige Ausflüge organisiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ggz.graz.at/pflegewohnheime.