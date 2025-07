Physik-Workshops für Kinder aus Liesing

Wie bereits in den letzten Jahren lädt der FZA Verein auch heuer wieder alle Kinder zu spannenden Physik-Workshops ein. Diese Veranstaltungen finden in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im Rahmen des Wiener Bezirksferienspiels statt. Ziel ist es, jungen Menschen die faszinierenden Ideen der Physik näherzubringen und ihnen Spaß am Lernen zu vermitteln.

Physik zum Anfassen

Bereits zum dritten Mal wird das HEPHY-Institut (Institut für Hochenergie-Physik) in diesem Jahr einen interaktiven Workshop gestalte. In diesem Workshop beantworten wir spannende Fragen wie: „Was sind Elementarteilchen?“ und „Wie können wir mit ihnen forschen?“ Die Workshops sind darauf ausgelegt, den Kindern ein tiefes Verständnis für fundamentale physikalische Konzepte zu vermitteln und ihre Neugier zu wecken.

Die Kinder werden in einem animierten Film die Welt der Elementarteilchen entdecken. Elementarteilchen sind die kleinsten Bausteine der Materie, aus denen alles um uns herum besteht. Sie bilden das Fundament der modernen Physik und sind von zentraler Bedeutung für das Verständnis des Universums.

In den letzten Jahren haben die Workshops große Resonanz gefunden, und viele Kinder berichteten von ihren positiven Erfahrungen. Die interaktive Natur der Workshops ermöglicht es den Teilnehmern, selbst aktiv zu werden und Fragen zu stellen, was das Lernen effektiver und unterhaltsamer gestaltet. Hierbei tragen sowohl das engagierte Team der Wissenschaftler als auch kreative Lehrmethoden dazu bei, die komplexen Themen einfach und verständlich zu vermitteln.

Der Wert der Wissenschaftskommunikation

Die Zusammenarbeit zwischen dem FZA Verein und der ÖAW unterstreicht die Bedeutung der Wissenschaftskommunikation. Es ist entscheidend, dass komplexe wissenschaftliche Konzepte in einfacher und ansprechender Weise vermittelt werden, um das Interesse junger Menschen an den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu fördern. Laut einer Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zeigt sich ein direkter Zusammenhang zwischen frühen Erfahrungen mit Wissenschaft und dem späteren Interesse an Studienrichtungen im MINT-Bereich.

Information und Anmeldung

Die Workshops finden in den Sommerferien statt und richten sich an Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des Wiener Bezirksferienspiels. Eltern werden gebeten, sich zeitnah anzumelden, da die Plätze begrenzt sind. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Wir freuen uns darauf, auch dieses Jahr viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu begrüßen und gemeinsam mit ihnen die aufregende Welt der Physik zu erkunden!





