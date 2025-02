Pierer Industrie: Neuer Restrukturierungsplan Erhält Grünes Licht – Was Jetzt Kommt!

news/APA/Donnerstag, 20.02.25, 15:27:21 Die Gläubiger haben heute im Landesgericht Wels den Restrukturierungsplan der Pierer Industrie AG genehmigt. Dies wurde von Gläubigerschützern nach der Tagsatzung bekannt gegeben. Dieser Schritt könnte der Ausgangspunkt für die Sanierung der multiplen Tochtergesellschaften der KTM AG sein.









APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER









Die wesentlichen Punkte: Genehmigung des Restrukturierungsplans der Pierer Industrie AG durch die Gläubiger

Verkündung der Entscheidung im Landesgericht Wels

Erster Schritt zur Sanierung der KTM AG



In summary, the creditors have approved the restructuring plan for Pierer Industrie AG, marking a significant step towards the potential revitalization of KTM AG.