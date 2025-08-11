Pink & White Golf Tournament in Uderns: Stylish, Sporty, and Fun







Es war ein Tag, der schöner nicht hätte sein können auf dem Golfplatz Uderns/Zillertal. Ein echtes Highlight der Golf-Community kehrte zurück: Das Pink & White Golfturnier fand wieder statt. UDERNS (red). Gemeinsam mit der Bawa und Didi Daum starteten die Teilnehmer in einem 2er Texas Scramble, der mit einem klaren Dresscode von Pink und Weiß einherging, der den gesamten Tag über beachtet wurde.

Die Veranstaltung zog viele Golfbegeisterte an, die nicht nur ihr sportliches Können zeigen, sondern auch den Spaß und die Geselligkeit unter Gleichgesinnten genießen wollten. Trotz der drückenden Hitze von über 30 Grad hielten die Golfer durch; das Turnier war bestens organisiert und sorgte für reichlich Erfrischungen und kulinarische Köstlichkeiten, die vor Ort bereitgestellt wurden.

Das Pink & White Golfturnier ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Ein Teil der Einnahmen wird jedes Jahr an lokale gemeinnützige Organisationen gespendet, was der Veranstaltung zusätzlich einen besonderen Wert verleiht.

In der Vergangenheit hat das Turnier verschiedene Charity-Initiativen unterstützt, darunter lokale Schulen und soziale Einrichtungen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Sport und Gemeinnützigkeit in dieser Veranstaltung harmonisch ineinandergreifen.

Die Teilnehmer erwartete zudem ein spannendes Rahmenprogramm: Neben dem Golfspiel gab es Wettbewerbe, Tombolas und zahlreiche Preise zu gewinnen. Besonders beliebt waren die „Longest Drive“ und „Nearest to the Pin“-Wettbewerbe, die sowohl für Hobbygolfer als auch für Profis eine Herausforderung darstellten.

Die wunderschöne Kulisse des Zillertales und die exzellente Platzpflege des Golfplatzes Uderns trugen dazu bei, dass dieser Tag für die Golfbegeisterten unvergesslich wurde.

Am Abend fand eine Siegerehrung statt, bei der die besten Teams ausgezeichnet wurden. Alle Teilnehmer waren sich einig: Das Pink & White Golfturnier 2023 war ein voller Erfolg, und die Vorfreude auf das nächste Jahr ist bereits jetzt groß.





Source link