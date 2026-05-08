Pionierarbeit in der Bildung: FH Kärnten startet ersten Bachelorstudiengang für Gebärdensprach-Dolmetschen

Neuer Bachelorstudiengang für Gebärdensprach-Dolmetschen an der FH Kärnten

Die Fachhochschule Kärnten bietet seit dem Jahr 2026 den Bachelorstudiengang „Dolmetschen: Österreichische Gebärdensprache – Deutsch“ an. Das Studium richtet sich an Personen, die als Gebärdensprach-Dolmetscherinnen und -Dolmetscher arbeiten möchten.

Der Bachelorstudiengang dauert drei Jahre und wird derzeit von acht Personen absolviert.

Im Studium werden unter anderem Sprache, Kultur, Linguistik und Dolmetschtechnik gelehrt. An dem Studiengang unterrichten auch gehörlose Personen.

In Kärnten gibt es mehr als 500 gehörlose Menschen. Gleichzeitig stehen drei offizielle Gebärdensprach-Dolmetscher zur Verfügung. Mit dem neuen Bachelorstudium reagiert die Fachhochschule Kärnten auf einen Mangel an Gebärdensprach-Dolmetschern.

Zu den gehörlosen Personen in Kärnten zählt auch Sina Jensen. Sie und ihr zehnjähriger Pflegesohn, der ebenfalls gehörlos ist, nutzen Gebärdensprache als Erstsprache.

Die gehörlose Pädagogin Dagmar Schnepf unterrichtet an der Fachhochschule Kärnten. Unter den Studierenden des neuen Bachelorstudiums sind unter anderem Tamara Kornprath und Natalie Schleicher.

Tamara Kornprath kommt aus dem Bereich Menschen mit Behinderung. Natalie Schleicher hat vor dem aktuellen Studium einen anderen Studiengang besucht und Gebärdensprache bereits zuvor als Freigegenstand belegt.