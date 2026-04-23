Pionierarbeit in Wien: Neues Zentrum für Präzisionsmedizin am AKH startet Operation ab Oktober

Neues Zentrum für Präzisionsmedizin am AKH-Standort in Wien

In Wien ist am Standort von Allgemeinem Krankenhaus (AKH) und Medizinischer Universität Wien das „Center of Translational Medicine“ (CTM) errichtet worden. Die Einrichtung wird im Bereich der Präzisionsmedizin verortet und soll ab 1. Oktober in Betrieb gehen.

Stadt Wien und Bund investierten 120 Millionen Euro in den Bau des Zentrums. Nach Angaben von AKH-Direktor Herwig Wetzlinger wurde dieser veranschlagte Betrag nicht überschritten, sondern leicht unterschritten.

Infrastruktur für Forschung und klinische Anwendung

Das CTM wurde in einer Bauzeit von drei Jahren realisiert und verfügt über rund 14.000 Quadratmeter Nutzfläche. Die Infrastruktur ist darauf ausgerichtet, neue Therapien und Arzneimittel zu entwickeln und klinisch zu testen.

In dem Gebäude sind Forschungsgruppen und Laborflächen vorgesehen. Zudem gibt es eine Biobank, Einrichtungen für Bioinformatik und präklinische Forschung sowie einen Hörsaal. Die Abteilungen sollen in den Monaten nach der Eröffnung schrittweise bezogen werden.

Schwerpunkt Krebsforschung und Präzisionsmedizin

Das CTM ist insbesondere der Krebsforschung und der Präzisionsmedizin zugeordnet. Krebsforscher Walter Berger wird mit einer Arbeitsgruppe in das Zentrum einziehen. Er erwartet erhebliche Fortschritte beim Einsatz Künstlicher Intelligenz im CTM und wird mit den Worten zitiert: „Ich darf Ihnen sagen: Es funktioniert, wir leben in dieser Revolution.“

Im CTM sind unter anderem individuelle Zelltherapien geplant. Vorgesehen ist auch die Anzüchtung sogenannter Organoide, bei denen Tumorzellen in Brutschränken am Leben gehalten werden. Aus Stammzellen werden dreidimensionale hirnartige Strukturen gezüchtet, in denen Krebs wieder wachsen darf, um mögliche Therapien auszutesten. Als Beispiel für den Einsatz sogenannter Patienten-Avatare werden wiederkehrende Hirntumoren bei Kleinkindern genannt.

Kooperationsprojekt von Bund und Stadt Wien

Das CTM wird als gemeinsames Projekt von Bund und Stadt Wien dargestellt. Die Investition wird in diesem Zusammenhang als Beispiel für die Zusammenarbeit beider Ebenen beschrieben. Als Ziel wird genannt, die bestmögliche medizinische Versorgung für die Bevölkerung bereitzustellen.

Laut Walter Berger soll die im CTM entwickelte Medizin der gesamten Bevölkerung zugutekommen und nicht nur bestimmten Bevölkerungsgruppen. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker werden im Zusammenhang mit dem Zentrum genannt. Rektor Markus Müller bezeichnet das CTM als Zäsur und Meilenstein.

Auf dem Areal des heutigen CTM war zuvor ein Privatspital geplant gewesen. Das CTM gilt nun als Schlüsselprojekt der Präzisionsmedizin am Standort AKH und Medizinische Universität Wien.