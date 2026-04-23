Pionierprojekt in Niederösterreich: Drei Gemeinden bündeln Ressourcen für effiziente Kinderbetreuung

Gemeindeübergreifende Kinderbetreuung in Bad Erlach, Katzelsdorf und Lanzenkirchen

In den Gemeinden Bad Erlach, Katzelsdorf und Lanzenkirchen im Bezirk Wiener Neustadt startet ein gemeindeübergreifendes Projekt zur Kinderbetreuung. Die drei Kommunen arbeiten künftig in diesem Bereich zusammen.

Ab dem kommenden Schuljahr im September ist eine neue Struktur der schulischen Nachmittagsbetreuung vorgesehen, an der alle drei Gemeinden beteiligt sind.

Für die Umsetzung wurde der Verein „BAKALA“ gegründet, der nach den Gemeinden Bad Erlach, Katzelsdorf und Lanzenkirchen benannt ist. Der Verein übernimmt die Anstellung der Pädagoginnen in den drei Gemeinden sowie die operative Abwicklung der Nachmittagsbetreuung.

Nach Angaben der Gemeinde Lanzenkirchen waren die Mitarbeitenden in der Kinderbetreuung bisher über einen externen Dienstleister beschäftigt. Künftig sollen sie direkt über die Gemeinden angestellt werden. Die Gemeinde Lanzenkirchen nennt als Ziel der Zusammenarbeit das Bündeln von Ressourcen und gibt an, dass durch die Kooperation der drei Gemeinden 85.000 Euro eingespart werden sollen.

In einem ersten Schritt soll der Verein „BAKALA“ den Bedarf an Kindern erheben, die eine Betreuung benötigen. Diese Bedarfserhebung soll dazu dienen, die Gruppengrößen in der Kinderbetreuung besser planen zu können. Die Gemeinde Lanzenkirchen rechnet derzeit mit insgesamt rund 100 Kindern in der Betreuung der drei Gemeinden.

Künftig soll im Rahmen der schulischen Nachmittagsbetreuung eine Lernstunde mit Lehrpersonal in den Volksschulen angeboten werden. An den bestehenden Standorten der Kinderbetreuung in den drei Gemeinden sollen sich laut Gemeinde Lanzenkirchen keine Änderungen ergeben; die Kinder werden weiterhin an den bisherigen Standorten betreut.

Zum Zeitpunkt der Planungen wird laut Gemeinde Lanzenkirchen noch erhoben, wie viele Mitarbeitende für die Abwicklung der neuen Kinderbetreuungsstruktur notwendig sind.