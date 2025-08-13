Plachutta und Friese: Wiener Gastronomie-Dynastien übernehmen den „Bräunerhof“

Nach 55 Jahren übergibt die Familie Hostnik das Kult-Café „Bräunerhof“ im 1. Bezirk an neue Betreiber. Laut Informationen von MeinBezirk wird das traditionsreiche Lokal künftig von der Plachutta-Familie sowie Peter Friese, der auch „Zum Schwarzen Kameel“ und „Bar Campari“ führt, übernommen.



von Antonio Šećerović und Fabian Franz



WIEN/INNERE STADT. Das Café „Bräunerhof“, gelegen in der Stallburggasse 2, wurde 1921 ursprünglich als Tanzcafé „Sans Souci“ eröffnet und erhielt 1938 seinen heutigen Namen, als der Besitzer wechselte. Das Café entwickelte sich schnell zu einem beliebte Anlaufstelle für viele Künstler und Literaten, darunter der berühmte österreichische Dramatiker Thomas Bernhard.

Seit 1970 wird das Traditionslokal von der Familie Hostnik geführt. Diese Ära neigt sich jedoch dem Ende zu, da im Juli ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Inhaberin Nicole Hostnik eröffnet wurde, wie der „Standard“ zuerst berichtete. Insolvenzverwalterin Ulrike Bauer bestätigte gegenüber MeinBezirk, dass sie weiterhin in Kontakt mit Hostnik stehe und Gerüchte über ihr Verschwinden zurückwies. Die finanziellen Details und die Höhe der Schulden sind derzeit nicht bekannt, jedoch wird aktiv nach neuen Betreibern für das Lokal gesucht.

Neue Betreiber schnell gefunden

Die neuen Betreiber des „Bräunerhof“ sind bereits gefunden. Peter Friese hat sein Team am Freitagabend über die Übernahme des Traditionslokals informiert. Friese ist bekannt für seine langjährige Erfahrung in der Gastronomie und seine Leitung von „Zum Schwarzen Kameel“, einem der ältesten und bekanntesten Lokale Wiens, sowie der „Bar Campari“, die seit 2019 in Betrieb ist.

Die Familie Plachutta hat sich einen Namen in der Wiener Gastronomieszene gemacht. Sie betreiben mehrere hochkarätige Lokale, darunter Restaurants in der Wollzeile und beim Schloss Schönbrunn. mit einem klaren Fokus auf traditioneller Wiener Küche. Diese Kombination aus neuer und alter Gastronomietradition gibt Anlass zur Hoffnung, dass der „Bräunerhof“ weiterhin ein Ort des kulturellen Austauschs und der Geselligkeit bleibt.





