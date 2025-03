Plagiatsvorwurf: ÖVP Wiens „Bitte pssst!“-Kampagne sorgt für Kontroversen

Im Zuge des Wahlkampfs hat die Wiener Volkspartei (ÖVP) eine provokante Wahlkampagne unter dem Motto „Bitte pssst!“ lanciert. Dies hat zu einem offenen Konflikt mit dem Designer der originalen „Bitte pssst!“-Tafeln geführt, der juristische Schritte prüft, während die ÖVP die Aktion als politische Satire bezeichnen.

WIEN. Die „Bitte pssst!“-Tafel ist eine bekannte Erscheinung in Wiener Gaststätten, die jeder Besucher der Stadt sicherlich schon einmal gesehen hat. Auf einem grünen Hintergrund informiert sie Gäste mit schwarzer Schrift darüber, dass lautstarkes Sprechen, Singen oder Musizieren in der Gastronomie nicht erlaubt ist. Dies dient dazu, Rücksicht auf Anrainer zu nehmen und ein respektvolles Beieinander zu fördern. Die Tafeln wurden in den 1980er Jahren von Peter Manfredini designt und sind seither ein fester Bestandteil der Wiener Gastroszene.

Die ÖVP hat kürzlich eine neue Plakatserie vorgestellt, welche die ursprüngliche „Bitte pssst!“-Botschaft aufgreift und adaptiert. Auf einem türkisfarbenen Hintergrund wird twistiger Text präsentiert, der besagt: „Bitte beachten Sie, dass lautes Sprechen über fehlgeleitete Migration, Parallelgesellschaften und Kriminalität in Wien untersagt ist. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die SPÖ, die Wien erfunden und erbaut hat und somit auch die Probleme ignorieren kann, die sie selbst geschaffen hat.“ Dies hat zu erheblichem Aufsehen und Meinungsverschiedenheiten geführt.

„Negativ-Message“

Diese aufreizende Aktion gehört zur Kampagne, die unter Bitte-psst.at bekannt ist. Auf der Website wird angedeutet, dass die Stadt Wien unter einer Vielzahl von Problemen leidet, während die linksgerichtete Stadtregierung vermeintlich nicht reagiert. Es werden Slogans wie „Messer-Gewalt? Bitte pssst!“ und „Gesundheits-Notstand? Bitte pssst!“ benutzt, um auf Missstände hinzuweisen. Diese Plakate sind online verfügbar und können von jedem heruntergeladen und использован werden.

Peter Manfredini, der ursprüngliche Designer, reagiert verärgert auf diese Verwendung und bezeichnet die neuen Plakate als „unverfrorenes Plagiat“. Er befürchtet, dass die positive Botschaft seiner ursprünglichen Kreation in eine „Negativ-Message“ umgewandelt wird. Manfredini strebt rechtliche Schritte an, nicht um Schadensersatz zu fordern, sondern um das „Aneignen eines bekannten Motivs“ zu verhindern und gegen politische Agitation mit seinem Design vorzugehen.

Die ÖVP hingegen reagiert kühl auf die Vorwürfe und sieht ihre Kampagne als „eigenständige politische Satire“, die im Rahmen der künstlerischen Freiheit stattfindet. Sie betrachtet die Transformation der ursprünglichen Botschaft als gerechtfertigt und relevant in der aktuellen politischen Diskussion.

