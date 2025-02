Playoffs: 99ers clash with Black Wings Linz in ICEHL Quarterfinals

Im spannenden Viertelfinale der ICEHL-Saison 2024/25 treffen die Graz 99ers und die Black Wings Linz aufeinander – ein heiß erwartetes steirisch-oberösterreichisches Duell. Für das Team von Headcoach Harry Lange steht am Sonntag zunächst ein Auswärtsspiel auf dem Programm.

GRAZ. Die Spannung steigt, denn nun ist der Gegner für die Graz 99ers klar: Im Duell der besten acht Teams der Liga sehen sich die Murstädter den Black Wings Linz gegenüber. In der aktuellen Saison 2024/25 haben sich beide Teams in ihren bisherigen Begegnungen äußerst spannend präsentiert. Während die 99ers in zwei der letzten Duelle die Oberhand gewinnen konnten, endete das letzte Aufeinandertreffen mit einer 5:3-Niederlage für die Graz 99ers, nachdem man zuvor im Penaltyschießen verloren hatte. In den anderen Viertelfinalpaarungen treten der KAC gegen Pustertal, RB Salzburg gegen Fehérvár und Bozen gegen den VSV an.

Stimmen zur Viertelfinal-Paarung

Coach Harry Lange bleibt vor dem Play-off-Start bescheiden: „Es wird von mir jetzt niemand hören, dass es das erwartete Los oder unser Wunschlos war. Rein rechnerisch wäre es besser, gegen den Vierten statt gegen den Dritten oder Zweiten zu spielen.“ Dennoch lobte er die Black Wings als „eine richtig gute Mannschaft“. Um ins Halbfinale einzuziehen, müsse man mindestens ein Spiel in Linz gewinnen, was durchaus machbar, aber eine große Herausforderung sei.

Sportdirektor Philipp Pinter hingegen zeigt sich euphorisch: „Das wird eine richtig coole Serie. Graz und Linz haben seit Jahren eine Rivalität auf sehr hohem, zugleich aber vor allem fairen Niveau. Wir müssen unser bestes Hockey zeigen, um bestehen zu können, und wir freuen uns wirklich auf dieses Viertelfinale.“ Solche Rivalitäten sind nicht nur spannend für die Spieler, sondern auch für die Fans, die leidenschaftlich mit ihren Teams mitfiebern.

Play-off-Spieltermine Graz 99ers gegen Black Wings Linz

Sonntag, 2. März, 17.30 Uhr, Linz AG Eisarena

Dienstag, 4. März, 18.30 Uhr, Merkur Eisstadion Liebenau

Donnerstag, 6. März, 19.15 Uhr, Linz AG Eisarena

Samstag, 8. März, 18.30 Uhr, Merkur Eisstadion

Falls die Best-of-Seven-Serie bis dahin nicht entschieden ist, folgen möglicherweise noch diese Spiele:

Dienstag, 11. März, Linz AG Eisarena

Freitag, 14. März, 18.30 Uhr, Merkur Eisstadion

Sonntag, 16. März, Linz AG Eisarena

Schaffen es die 99ers, ins Halbfinale der ICEHL aufzusteigen? Die kommenden Spiele werden entscheidend sein.

