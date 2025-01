Podcast aus den Favoriten: Ein Einblick in die Welt der Supermarktkassen-Romane

Im Podcast „Schundroman Schmökern“ werden Bücher von der Supermarktkasse zum Gesprächsthema. Hinter dem Mikrofon stehen eine Fotografin aus Neubau und ein Arzt aus der Landstraße, die gemeinsam in Favoriten aufnehmen.

WIEN/LANDSTRAßE/NEUBAU/FAVORITEN. Was genau der Podcast „Schundroman Schmökern“ beinhaltet, ist nicht sofort nachvollziehbar. Podcasterin und Fotografin Ines Futterknecht erklärt es mit einem einstudierten Satz: „Kennst du das Gefühl, wenn du im Supermarkt stehst und an der Kasse wartest und dieses Regal mit den vielen Zeitschriften siehst sowie die Bücher mit den kuriosen Covern darunter?“

Genau das ist der Fokus des Podcasts. Futterknecht, Bernhard Steiner und Julia Kickinger kommentieren in mittlerweile 62 Episoden ausgewählte Werke aus der Trivial- bis Erotikliteratur, insbesondere Bücher, die man an Supermarktkassen findet.

Von der Neugier zur Leidenschaft

Im Jahr 2022 trafen sich die drei Freunde im Supermarkt. Als sie die Bücherauslage an der Kasse sahen, stellte sich die Frage, wer Bücher mit Titeln wie „Hochzeitsnacht mit einem Fremden“ liest. „Nun, im Zweifelsfall wir“, war die Antwort. Nach anfänglichem Zögern entschloss sich jeder, eines der Bücher zu kaufen und erzählte beim nächsten Treffen vom Inhalt.

Die Erzählungen wurden in Futterknechts Atelier in der Quellenstraße im 10. Bezirk aufgezeichnet. Dieses Atelier dient seither als Basis und Aufnahmestudio. „Wir haben Tränen gelacht, weil diese Bücher so absurd waren“, erinnert sich Futterknecht an die erste Episode.

Aus anfanglicher Neugier ist mittlerweile eine große Leidenschaft für die „Schundliteratur“ entstanden. In jeder Episode präsentiert einer der drei Podcaster ein Buch den beiden anderen. Zusammen genießen sie mit Humor die „fesselnden Geschichten, feministischen Flops und feuchtfröhlichen Fabeln“, wie es der Podcast selbst beschreibt.

Ohne Scheu und Scham

„Berni findet alles immer ur komisch, während ich oft alles ziemlich schlimm finde“, erzählt Futterknecht über die Rollenverteilung der Podcaster. Die Fotografin und Künstlerin aus Neubau findet die Bücher faszinierend. „Ich hätte niemals gedacht, was in diesen Büchern steckt. Oder eben nicht, zum Beispiel nachvollziehbares Verhalten der Hauptcharaktere“, scherzt sie.

Für die Künstlerin ist ein feministischer Ansatz bei vielen dieser Bücher entscheidend. Besonders die Romane von der Supermarktkasse reflektieren für sie sehr traditionelle Rollenbilder von Männern und Frauen. „Ich lese mittlerweile lieber Trivial-Literatur von jüngeren Autorinnen, in denen der Hauptcharakter ein männliches Monster ist, weil sich dieser meistens anständiger verhält als die männlichen Hauptcharaktere in Supermarktbüchern“, sagt sie.

Steiner liebt besonders die Absurdität dieser Buchgeschichten. „Ein Autor, der mir besonders gefällt, ist Chuck Tingle. Er ist Amerikaner und schreibt viel Erotik-Literatur, in der die Hauptcharaktere nicht nur Menschen sind, sondern auch Dinosaurier, Mumien, Zombies, Cyborgs und vieles mehr“, erzählt Steiner, der auch als Arzt im 3. Bezirk arbeitet. Eines seiner Lieblingsbücher, „Unhinged“ von Vera Valentine, handelt von einer Romanze zwischen einer Tür und einer Frau – Schanier und Knauf inklusive.



Beide haben zur Vorbereitung auf die vierte Staffel des Podcasts zahlreiche Bücher gelesen. „Manche dieser Bücher haben sogar nichts mit Erotik zu tun. Das erotischste, was man darin findet, ist ein Handkuss“, erklärt die Fotografin aus Neubau.

Spitze des Eisbergs

Der Podcast von Futterknecht und Steiner ist nur eines von vielen Projekten, die sie in ihrer achtjährigen Freundschaft realisiert haben. „Wir bezeichnen es immer als projektbasierte Freundschaft“, erklärt Steiner ironisch die Beziehung zwischen beiden. Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist beispielsweise „Julias Wege zum Glück“, ein Buch von Klara Sommer.

Der Name der Autorin ist ein Pseudonym von beiden, die gemeinsam einen eigenen Schundroman unter diesem Titel verfasst haben. „Das war wahrscheinlich unser aufwändigster Scherz“, erzählen die Künstler. Im Vorfeld der 46. Episode des Podcasts mieteten sie eine Wohnung in Berlin und schrieben innerhalb von vier Tagen einen 160-seitigen Erotikroman. Julia Kickinger, die Dritte im Bunde des Podcasts, stellte das Buch in der 46. Ausgabe vor, ohne zu wissen, wer die tatsächlichen Autoren waren.

Bereits im Januar beginnt die vierte Staffel des Podcasts. Futterknecht und Steiner bekommen dann Unterstützung von einer neuen dritten Person. „Schundroman Schmökern“ kann überall nachgehört werden, wo Podcasts verfügbar sind. Weitere Informationen findet man auf der Instagram-Seite von Schundroman Schmökern oder auf TikTok.



