Podcast-Premiere von „Backstage bei mir“ mit dem Sänger von „Alle Achtung“

Am 27. März feiert die brandneue Podcast-Serie des angesehenen Journalisten und Autors Robert Eichenauer Premiere. Unter dem Titel „Backstage bei mir“ bringt er einen einzigartigen Einblick in die Welt österreichischer Musiker. Den Auftakt macht Christian Stani, Frontmann der Band Alle Achtung, der zudem eine spannende Ankündigung präsentierte.

GRAZ. In den letzten Jahren haben immer mehr heimische Künstler in verschiedenen Musikgenres sowohl national als auch international für Aufsehen gesorgt. Um dieser bemerkenswerten Entwicklung eine Plattform zu bieten, startet der Grazer Journalist Robert Eichenauer, bekannt für seine tiefgründigen Interviews, den neuen Gesprächspodcast „Backstage bei mir“. Die erste Episode wird am Donnerstag, den 27. März, um 7 Uhr veröffentlicht und der Podcast erscheint anschließend im Zwei-Wochen-Rhythmus.

Persönliche Gespräche mit Musikgrößen



In „Backstage bei mir“ haben Musiker und Entertainer die Möglichkeit, offen über ihre Lebenswege, ihre Karriere und ihre Visionen zu sprechen. Der Podcast gewährt spannende Einblicke in den kreativen Schaffensprozess der Künstler, beleuchtet sowohl Höhen als auch Tiefen ihrer Laufbahn und lässt sie persönliche Geschichten erzählen. Während der Interviews werden auch Songs der jeweiligen Künstler gespielt, sodass das Publikum nicht nur interessante Hintergrundinformationen erhält, sondern auch die passende musikalische Untermalung genießen kann.

Christian Stani macht den Auftakt

Die Premiere von „Backstage bei mir“ wird von Christian Stani, dem charismatischen Frontmann der Band Alle Achtung, eingeläutet. In dieser ersten Episode spricht Stani darüber, wie er seinen Weg in die Musik gefunden hat, beginnend mit seinen musikalischen Anfängen bis hin zum großen Erfolg mit dem Hit „Marie“. Er teilt auch seine Zweifel und Ängste, die ihn begleiteten, einschließlich der Überlegungen, die Musik aufzugeben. Darüber hinaus verrät er, wie sich sein Leben seit dem Release des Hits „Marie“ verändert hat und welche neuen Herausforderungen sich ergaben.

Ein besonderes Highlight der ersten Episode: Stani kündigt an, dass Oimara, der populäre Interpret des Hits „Wackelkontakt“, beim Heimspiel 2025 auftreten wird. Und passend dazu wird Oimara auch der erste Gast in der zweiten Podcast-Folge sein.

Mit „Backstage bei mir“ setzt Robert Eichenauer auf tiefgehende Gespräche mit Künstlern, die die österreichische Musikszene prägen. Fans und Musikliebhaber dürfen sich auf ehrliche Einblicke, spannende Anekdoten und eine Menge großartiger Musik freuen. Der Podcast wird ab dem 27. März auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein, darunter Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts.

