Podiumsdiskussion zur Gemeinderatswahl: „Soziale Themen in Simmering“

Im Zuge der bevorstehenden Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen lädt die Pfarre Altsimmering am 10. März 2025 zu einer bedeutsamen Podiumsdiskussion ein. Diese findet im Seelsorgszentrum St.Josef, Bleriotgasse 50, statt und lädt Politker:innen des Bezirks Simmering ein, um über ihre Pläne für die Zukunft zu diskutieren. Das zentrale Thema der Diskussion lautet „Wie sozial ist Simmering?“, was darauf abzielt, den Dialog über soziale Herausforderungen und die Rolle der Politik zu fördern und somit zur Stärkung der demokratischen Strukturen in der Nachbarschaft beizutragen.

Im 11. Wiener Gemeindebezirk Simmering ist die soziale Struktur vielfältig und wird maßgeblich durch die engagierte Arbeit der verschiedenen Pfarren, darunter altkatholische, evangelische und römisch-katholische Gemeinschaften, beeinflusst. Zudem wurde im Jahr 2022 das Sozialforum Simmering gegründet, das unter der Federführung von Franz Schramml und Miroslav Slosar steht. Dieses Forum vereint nicht nur die christlichen Glaubensgemeinschaften, sondern auch die freien Aleviten, die Volkshilfe sowie verschiedene Vereine und Bildungsinstitutionen in Simmering. Es hat sich zum Ziel gesetzt, allen Bewohner:innen, die Unterstützung benötigen, Hilfe anzubieten. Dies reicht von der Bereitstellung eines „Warmen Platzerls“ für Bedürftige bis zur Vermittlung von Wohnungen für Geflüchtete und der Organisation von Essensausgaben beim Simmeringer Nachtmahl.

In Anbetracht der drängenden globalen Themen – von den politischen Spannungen in den USA über Konflikte im Nahen Osten bis hin zur Ukraine-Krise – mahnt Diskussionsinitiator Diakon Franz Schramml an, dass es entscheidend ist, den sozialen Frieden in Wien und insbesondere in Simmering zu bewahren. Er betont: „Wir leben in einer sehr politischen und aufregenden Zeit. Insofern ist es wichtig, dass wir auch bei uns aktiv über gesellschaftliche Belange sprechen.“ Schramml sieht die Podiumsdiskussion als Gelegenheit, um einen wertvollen Beitrag zur Demokratie „im Kleinen“ zu leisten und den Wähler:innen bei ihrer Entscheidung zu helfen.

Details zur Podiumsdiskussion am 10. März

Die Podiumsdiskussion „Wie sozial ist Simmering?“ findet am Montag, den 10. März 2025, um 18:30 Uhr im Seelsorgszentrum St.Josef, Bleriotgasse 50, statt. Die Veranstaltung wird von Peter Wesely moderiert und bietet eine Plattform für verschiedene politische Vertreter:innen, um zu diskutieren. Auf dem Podium sitzen Canli Emre (NEOS), Andreas Fritsch (Bezirksrat GRÜNE), Anita Müllner (Klubobfrau ÖVP), Florian Rath (KPÖ), Paul Johann Stadler (Bezirksv. A.D., FPÖ) und Thomas Steinhart (Bezirksvorsteher SPÖ). Die Teilnehmenden erwartet ein reger Austausch über die sozialen Herausforderungen in Simmering und die geplanten Lösungen der Politiker:innen.