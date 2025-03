Podiumsdiskussion zur Wienwahl: „Swingstate Simmering“ im politischen Kontext

Am Montag, dem 10. März 2025, fand in der Filialkirche St. Josef auf der Haide eine lebhafte Diskussionsrunde statt, die von sechs Vertretern der politischen Parteien in Simmering, einem Moderator und 140 interessierten Bürger:innen geprägt war.

Diakon Franz Schramml, der die Veranstaltung im Namen der Pfarre Altsimmering eröffnete, stellte die Verbindung zu den anstehenden Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen her. Er erläuterte das Konzept des „Swingstate Simmering“ und erteilte das Wort an den Moderator Peter Wesely, der die zentrale Frage der Diskussion einleitete: „Wie sozial ist Simmering?“ Ziel dieser Plattform war es, eine konstruktive Diskussion zu fördern und den Bürger:innen bei ihrer Wahlentscheidung zu helfen. Zudem sollte sie einen Beitrag zur Stärkung der lokalen Demokratie leisten.

Der Moderator betonte, dass es wichtig sei, den Begriff „sozial“ aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die Parteivertreter – Florian Rath (KPÖ), Emre Canli (NEOS), Andreas Fritsch (Bezirksrat GRÜNE), Anita Müllner (Klubobfrau ÖVP), Paul Johann Stadler (Bezirksv. A.D., FPÖ) und Thomas Steinhart (Bezirksvorsteher SPÖ) – waren sich einig, dass soziale Politik auf Chancengleichheit, Menschlichkeit und Zusammenhalt abzielt und dabei niemanden zurücklassen sollte. Jede/r von ihnen stellte zudem drei zentrale Orte in Simmering vor, die für soziale Verantwortung stehen, darunter Institutionen wie den SciencePool, ABZ Austria, die Wärmestuben sowie weitere Einrichtungen wie den Vinzi Sozialmarkt und Familienberatungsstellen.

Der Bezirksvorsteher Thomas Steinhart wies darauf hin, dass das Sozialforum Simmering, welches die Veranstaltung organisierte, eine wichtige Plattform für Vereine darstellt, die sich der Hilfe für Bedürftige gewidmet haben. „Helfen können, wo Hilfe gebraucht wird“, betonten Anita Müllner und Paul Stadler. Florian Rath ermutigte die Anwesenden dazu, die Unterstützung anderer nicht zu scheuen und äußerte den Gedanken, dass es besser sei, „lieber zu viel als zu wenig zu helfen“. Die Diskussion beleuchtete auch konkrete Beispiele, wie das Unterstützen einer gehbehinderten Frau bei ihren Einkäufen oder das Betreuen einer Familie mit vielen Kindern.

Die Zukunft gestalten

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Sitzung war die Planung für die kommende Legislaturperiode. Thomas Steinhart wies darauf hin, dass ein harmonisches Miteinander zwischen den verschiedenen Personengruppen entscheidend für den sozialen Zusammenhalt sei. Die Anwesenden waren sich einig, dass es besonders wichtig ist, die Generationen miteinander zu verbinden, um zukunftsfähige Chancen für alle zu schaffen. Emre Canli hob die Bedeutung der Stärkung des Kinder- und Jugendparlaments sowie den Dialog mit Migrant:innen hervor, um Brücken zu den unterstützenden Einrichtungen zu bauen. Andreas Fritsch lenkte den Fokus auf Themen wie Begrünung und investierte in die Diskussion über dringend benötigte Projekte in Simmering.

In der Schlussrunde hatte jeder Vertreter die Gelegenheit, in einer Minute zu erklären, warum Bürger:innen ihr Kreuz bei ihrer Partei machen sollten. Peter Wesely moderierte diese Übergänge. Nach der diskursiven Auseinandersetzung, die eineinhalb Stunden dauerte, kamen die Teilnehmenden bei einer Erfrischung zusammen, um ihre Meinungen zu vertiefen und neue Perspektiven zu entdecken.

Weitere Informationen sowie Bilder zur Veranstaltung finden Sie im Artikel auf der Website der Pfarre Altsimmering.