Pöltl Verletzt: Die Schock-Nachricht nach Torontos Niederlage gegen Chicago!

Bei noch 10:22 Minuten Spielzeit in der Scotiabank Arena ging Pöltl nach einem Aufschrei in der Verteidigung zu Boden. Er war erst Sekunden zuvor wieder eingewechselt worden und begab sich sofort nach Verlassen des Feldes in die Kabine. Der 29-Jährige erzielte in 21:45 Minuten Spielzeit:

6 Punkte

5 Rebounds

3 Assists

1 Steal

Im Schlussabschnitt lagen die Kanadier bereits 16 Punkte zurück, bevor sie eine Aufholjagd starteten. Sie verkürzten dreimal auf einen Punkt, jedoch gelang die Wende nicht mehr. Pöltl kommentierte das Spiel mit: „Es habe einfach zu spät Klick gemacht“, nach dem Endstand von 121:122. Leider musste er aufgrund eines Verdachts auf eine Leistenzerrung ausscheiden. „Die Untersuchungen laufen“, ließ der Wiener wissen.

RJ Barrett von Toronto erzielte 32 Punkte und verteilte 9 Assists, während Gradey Dick 27 Zähler verzeichnete.

Am Donnerstag empfangen die Raptors die Brooklyn Nets. Die New Yorker hatten am Montag gegen die Cleveland Cavaliers keine Chance und verloren 101:130. Cameron Johnson war mit 22 Punkten der beste Scorer für die Nets, während beim NBA-Leader aus Ohio gleich sieben Spieler zweistellig punkteten, darunter Evan Mobley mit 21 Zählern.

In Sacramento führte Nikola Jokic die Denver Nuggets zu einem 130:129 Sieg über die Kings mit seinem zehnten Saison-Triple-Double. Seine Statistik wies folgende Werte auf:

20 Punkte

14 Rebounds

13 Assists

Jamal Murray war mit 28 Punkten der Top-Scorer für die Nuggets. De’Aaron Fox erzielte 29 Punkte für das unterlegene Team aus Kaliforniens Hauptstadt.