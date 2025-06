Politik: Neuer Versuch gegen Roadrunner in der Filmteichstraße geplant

In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung am Mittwoch, dem 18. Juni, stand die Abstimmung über zukünftige Projekte auf der Agenda. Ein besonders kontroverses Thema sorgte für anhaltende Diskussionen: Die Roadrunner in der Filmteichstraße sind nach wie vor ein Problem.

WIEN/FAVORITEN. Die Bezirkspolitik von Favoriten kam kürzlich zur ersten Sitzung der neuen Legislaturperiode im Amtshaus zusammen. In dieser Bezirksvertretungssitzung wurden Anträge aus verschiedenen Parteien behandelt, in zuständige Kommissionen verwiesen und spezifische Fragen von Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) beantwortet.

Inmitten der Sommerhitze fanden nicht nur Politiker, sondern auch engagierte Anwohner der Filmteichstraße ihren Weg ins Amtshaus. Diese hatten ein Banner mitgebracht und äußerten ihren Unmut über die gefährliche Raser-Situation lautstark.

Ein in der Luft schwebendes Problem

Die Problematik betrifft seit vielen Jahren mehrere Bezirke und ist nicht neu. Während der Sitzung wurde auf eine Anfrage der ÖVP eingegangen, bei der Bezirksvorsteher Marcus Franz die weiteren Schritte erläuterte. Anwohner beschweren sich regelmäßig über Raser, die nachts mit ihren Fahrzeugen Rennen veranstalten, oft begleitet von Lärm und Müll, der besonders auf dem Parkplatz entlang der Straße hinterlassen wird.

Die Berichterstattung über solche Aktivitäten hat durch Plattformen wie Instagram und TikTok zugenommen. Laut Bezirksvorsteher Franz wurden zahlreiche Maßnahmen in der Vergangenheit erprobt – darunter nächtliche Zufahrtsverbote und physische Barrieren wie Betonwände und Bodenschwellen – jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. „Die Polizei hat in der Vergangenheit nur temporäre Erfolge erzielt“, erklärt Franz, der selbst Anwohner ist.

Ein möglicher Lösungsansatz

Aktuell wird die Einführung eines nächtlichen Halteverbots von 22 bis 6 Uhr geprüft, was bereits in Floridsdorf zur Anwendung kommt. Diese Maßnahme soll der Polizei ermöglichen, Verstöße einfacher zu ahnden. „Somit kann die Polizei gegen jeden vorgehen, der dort parkt“, fügt Franz hinzu. Dennoch bleibt ungewiss, wie sich dies auf die lokale Gastronomie auswirken würde, die dringend auf Parkmöglichkeiten angewiesen ist.

Die ÖVP und FPÖ äußerten Unmut über die mangelnde Wirksamkeit der aktuellen Maßnahmen. „Wir fordern konkrete Lösungen“, sagt Nadine Koch, Klubvorsitzende der ÖVP Favoriten.

Bezirksrat Christian Schuch (FPÖ) schlägt vor, eine Bürgerversammlung einzuberufen, um die Anliegen der Bürger direkt zu adressieren. Da die FPÖ in der aktuellen Legislaturperiode mehr als ein Fünftel der Sitze hat, könnte sie den Bezirksvorsteher dazu auffordern, dies umzusetzen.

Kommissionen in Aktion

Von den etwa 70 weiteren Themen wurden die meisten während der Sitzung in die entsprechenden Kommissionen verwiesen, die sich ebenfalls neu konstituieren müssen. Bis zur nächsten Sitzung im September haben diese Zeit, um wichtige Themen zu behandeln, darunter eine geplante Fahrradstraße in der Puchsbaumgasse oder eine Sozialraumanalyse am Reumannplatz.

Die zweite Sitzung der neuen Legislaturperiode findet am 24. September um 17 Uhr im Amtshaus am Keplerplatz 5 statt. Ein Protokoll der letzten Sitzung sowie alle Anträge sind inzwischen online verfügbar .



