Apotheken sollen ab Frühjahr gegen FSME, Keuchhusten und Hepatitis B impfen dürfen

Apothekerinnen und Apotheker in Österreich sollen künftig impfen dürfen. Die Begutachtungsfrist für das entsprechende Gesetzesvorhaben ist diese Woche abgelaufen. Der Ministerrat hatte Anfang November beschlossen, dass Apotheken künftig bestimmte Impfungen anbieten können. Der Start ist für das kommende Frühjahr vorgesehen.

Gesetzesvorhaben nach Begutachtung

In einem ersten Schritt soll in Apotheken gegen FSME, gegen Keuchhusten-Tetanus-Diphtherie sowie gegen Hepatitis B geimpft werden können. Geimpft werden dürfen Personen ab 14 Jahren. Schwangere sowie Risikopatientinnen und Risikopatienten sind von diesem Angebot ausgenommen.

Voraussetzung für Apothekenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ist eine entsprechende Ausbildung mit abschließender Prüfung. Die Impfung selbst muss in einem abgetrennten Raum der Apotheke durchgeführt werden.

Vorarlberg hat als erstes Bundesland die Ausbildung zum Impfen für Apothekerinnen und Apotheker angeboten. Mittlerweile hat dort etwa die Hälfte aller Pharmazeutinnen und Pharmazeuten diese Ausbildung absolviert.

Widerstand aus der Ärzteschaft

Die Österreichische Ärztekammer lehnt die geplante Impfkompetenz für Apothekerinnen und Apotheker ab. Sie fordert stattdessen eine Stärkung der bestehenden ärztlichen Impfstrukturen. Nach Auffassung der Ärztekammer umfasst die Durchführung einer Impfung mehr als die reine Verabreichung: Dazu gehörten auch medizinische Beurteilung, Beratung, Aufklärung und Nachbetreuung der Patientinnen und Patienten.

Ausweitung ärztlicher Impfkompetenzen in anderen Ländern

International ist das Impfen in Apotheken in mehreren Ländern bereits etabliert. Grundsätzlich verfolgen solche Modelle das Ziel, Impfangebote niedrigschwelliger und wohnortnäher zugänglich zu machen, etwa für Personen, die keinen regelmäßigen Hausarztkontakt haben. Üblicherweise wird dabei zwischen Routineimpfungen ohne besonderen Beratungsbedarf und Impfungen unterschieden, die eine ausführlichere medizinische Abklärung erfordern. Diese Unterscheidung spiegelt sich auch im nun vorgesehenen österreichischen Modell wider, das zunächst nur bestimmte Impfstoffe und eine bestimmte Altersgruppe umfasst und Risikogruppen ausnimmt.

Bei vergleichbaren Vorgängen in anderen Gesundheitsberufen ist eine zusätzliche Ausbildung mit Prüfung ein gängiges Instrument, um neue Tätigkeitsbereiche an bestimmte Qualitätsstandards zu knüpfen. Auch die Vorgabe eines abgetrennten Raums für die Impfung folgt allgemeinen Grundsätzen des Hygiene- und Datenschutzes, wie sie bei medizinischen Eingriffen außerhalb klassischer Arztpraxen regelmäßig vorgesehen werden.

Die Debatte zwischen Apothekerschaft und Ärztekammer über die Verteilung medizinischer Aufgaben ist kein österreichisches Einzelphänomen. In vielen Gesundheitssystemen wird diskutiert, welche Tätigkeiten zwingend ärztlich vorbehalten bleiben müssen und welche von anderen qualifizierten Berufsgruppen übernommen werden können. Befürworter einer Aufgabenverteilung verweisen dabei häufig auf Kapazitätsengpässe im ärztlichen Bereich, während Kritiker vor einer Fragmentierung der medizinischen Versorgung warnen.