Babler zieht sich zurück: Dreier-Spitze soll SPÖ künftig führen

Andreas Babler zieht sich schrittweise von der Spitze der SPÖ zurück. Bis Jahresende bleibt er zwar Vizekanzler und Parteivorsitzender, danach soll eine Dreier-Spitze die Führung der Bundespartei übernehmen. Das Regierungsamt des Vizekanzlers wird dann Finanzminister Markus Marterbauer übernehmen, die Parteiführung sollen zumindest zeitweise Klubchef Philip Kucher und Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner übernehmen.

Über diese Neuaufstellung wurde am Sonntag bei einer Sitzung zwischen der Bundes-SPÖ und den Länderorganisationen in Wien beraten. Wie die Parteibasis in Niederösterreich auf die Entwicklungen reagiert, zeigte sich am Tag danach nur in Ansätzen.

Zurückhaltung in der niederösterreichischen Landespartei

Am Montag wollte sich in der SPÖ Niederösterreich kaum jemand offen über den Zustand der Partei äußern. Von der Landesgeschäftsführung abwärts bis zu einzelnen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gab es gegenüber noe.ORF.at Absagen auf Interview-Anfragen.

Zu den wenigen, die sich äußerten, zählte SPÖ-NÖ-Frauenvorsitzende Elvira Schmidt. Sie sagte, Marterbauer und Holzleitner würden bei den Menschen sehr gut ankommen. Auch Amelie Muthsam, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend, bezog Stellung. Sie sagte, es sei gut, dass alle an einen Tisch gefunden hätten und es nun eine gemeinsame Lösung gebe.

Landesparteichef Sven Hergovich hatte sich bereits am späten Sonntagabend zur Causa geäußert. Er sagte, man habe einen guten Weg für die SPÖ erreicht.

Gespräch am Stammtisch in Neidling

Auch abseits der offiziellen Parteistrukturen war der Führungswechsel am Montag Thema. In einem Gasthaus in Neidling im Bezirk St. Pölten trifft sich montags ein SPÖ-Pensionistenstammtisch. Um 12.00 Uhr wurde dort über den Zustand der Partei gesprochen.

Übergangslösungen an der Parteispitze

Grundsätzlich sind Führungswechsel an der Spitze politischer Parteien in Österreich keine Seltenheit, insbesondere wenn ein Amt mit einer Regierungsfunktion verknüpft ist. Üblicherweise wird in solchen Situationen zwischen der Funktion in der Bundesregierung und dem Parteivorsitz unterschieden, da beide Ämter formal unabhängig voneinander besetzt werden können.

Bei vergleichbaren Vorgängen übernehmen interimistisch oft mehrere Personen gemeinsam zentrale Aufgaben, um unterschiedliche Bereiche abzudecken – etwa die Vertretung in der Regierung, die Führung des Parlamentsklubs und die organisatorische Parteiarbeit. Eine solche Aufteilung auf mehrere Schultern soll in der Regel Kontinuität sichern und gleichzeitig Zeit für eine geordnete Neuausrichtung schaffen.

In föderal organisierten Parteien wie der SPÖ spielen zudem die Landesorganisationen eine wichtige Rolle. Entscheidungen der Bundespartei werden üblicherweise in Abstimmung mit den Ländern vorbereitet oder zumindest kommuniziert, da die Landesstrukturen für die Verankerung der Partei vor Ort von zentraler Bedeutung sind. Reaktionen aus den Bundesländern fallen dabei erfahrungsgemäß unterschiedlich aus und reichen von öffentlicher Zustimmung bis zu bewusster Zurückhaltung einzelner Funktionärinnen und Funktionäre gegenüber Medienanfragen.