Breiter Widerstand gegen Musikschul-Kürzungen in der Steiermark – 12.000 Unterschriften gesammelt

Gegen geplante Budgetkürzungen für die Musikschulen in der Steiermark regt sich breiter Widerstand. In einem offenen Brief an die Landesregierung fordern Bürgermeister, Landtagsabgeordnete aller Oppositionsparteien sowie mehrere Musikverbände die Rücknahme der vorgesehenen Einsparungen in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Eine begleitende Petition haben rund 12.000 Menschen unterschrieben.

Zusätzlich zur Rücknahme der Kürzungen verlangen die Unterzeichner im offenen Brief die Einberufung eines Runden Tisches.

Offener Brief mit breiter Unterstützerbasis

Der offene Brief an die steirische Landesregierung richtet sich gegen die geplanten Einsparungen bei den Musikschulen im Land. Unterzeichnet haben ihn Bürgermeister, Landtagsabgeordnete sämtlicher Oppositionsparteien sowie mehrere Musikverbände. Im Zentrum der Forderungen steht die vollständige Rücknahme der Budgetkürzungen von 3,3 Millionen Euro.

Parallel zum offenen Brief wurde eine Petition gestartet, die nach Angaben der Initiatoren bislang rund 12.000 Unterschriften gesammelt hat. Sie unterstreicht den öffentlichen Rückhalt für das Anliegen der Unterzeichner.

Forderung nach einem Runden Tisch

Neben der Rücknahme der Kürzungen verlangen die Unterzeichner die Einberufung eines Runden Tisches. An diesem sollen neben der Landesregierung auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Trägergemeinden, die gesetzlichen Vertreter der Städte und Gemeinden, die Gewerkschaft Younion sowie der Blasmusikverband, der Chorverband, das Steirische Volksliedwerk und der Direktorenverband der Musikschulen teilnehmen.

Ziel dieses Runden Tisches soll laut den Forderungen ein langfristig tragfähiges Konzept für die Finanzierung und Organisation der Musikschulen in der Steiermark sein. Die breite Zusammensetzung der geforderten Runde spiegelt wider, wie viele unterschiedliche Akteure von der musikalischen Bildung im Land betroffen sind – von kommunalen Trägern über Berufsverbände bis zu ehrenamtlich organisierten Musikverbänden.

Musikschulen als kommunale Aufgabe

Musikschulen werden in Österreich traditionell maßgeblich von Städten und Gemeinden getragen, die dafür auch finanzielle Mittel der Länder erhalten. Diese Struktur führt dazu, dass Kürzungen auf Landesebene unmittelbare Auswirkungen auf die kommunale Ebene haben können, da die Gemeinden als Träger der Einrichtungen auftreten. Verbände wie der Blasmusikverband, der Chorverband oder das Steirische Volksliedwerk sind in diesem System eng mit den Musikschulen verzahnt, da sie Nachwuchs für das organisierte Vereinsleben in der musikalischen Breitenarbeit ausbilden.

Der Direktorenverband der Musikschulen vertritt die Leitungen der einzelnen Einrichtungen und ist in der Regel in Fragen der pädagogischen und organisatorischen Ausgestaltung eingebunden. Die Gewerkschaft Younion wiederum vertritt unter anderem Beschäftigte im öffentlichen Dienst und bei Gemeinden, wozu auch ein Teil des Lehrpersonals an Musikschulen zählen kann. Runde Tische mit einer derart breiten Beteiligung unterschiedlicher Interessengruppen sind bei bildungspolitischen Finanzierungsfragen ein gängiges Instrument, um divergierende Perspektiven von Verwaltung, Kommunen, Berufsverbänden und Ehrenamt zusammenzuführen, bevor über konkrete Sparmaßnahmen oder deren Ausgestaltung entschieden wird.

Grundsätzlich sind Landesbudgets für den Bildungsbereich regelmäßig Gegenstand politischer Auseinandersetzungen, wenn Einsparungen angekündigt werden, die kommunale oder zivilgesellschaftliche Strukturen betreffen. Die aktuelle Auseinandersetzung um die steirischen Musikschulen reiht sich in dieses Muster ein, in dem Oppositionsparteien, Gemeindevertreter und Fachverbände gemeinsam auf eine Landesregierung zugehen, um eine Kurskorrektur bei Budgetentscheidungen zu erwirken.