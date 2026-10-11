Dornauer will Lkw-Nachtfahrverbot in Tirol lockern – doppelte Maut als Gegenleistung

Der freie Tiroler Landtagsabgeordnete Georg Dornauer hat sich gegenüber der APA für eine Lockerung des Lkw-Nachtfahrverbots in Tirol ausgesprochen. Konkret schlägt der ehemalige SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter vor, an Sonntagen ab 22.00 Uhr durchgehend Lkw-Fahrten zuzulassen. Im Gegenzug soll eine doppelt so hohe Nachtmaut gelten.

Dornauers Vorstoß zum Nachtfahrverbot

Dornauer verknüpft seinen Vorschlag mit mehreren Bedingungen. Neben der verdoppelten Nachtmaut nennt er einen wirksamen Lärmschutz für Anrainerinnen und Anrainer sowie einen Vorrang für emissionsfreie Fahrzeuge. Für Lkw mit Elektroantrieb oder Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie bestehen bereits jetzt Ausnahmen vom Nachtfahrverbot.

Dornauer war früherer Landesparteichef der SPÖ Tirol und maßgeblich an der Bildung der Koalition aus ÖVP und SPÖ im Jahr 2022 beteiligt. Mittlerweile wurde er aus der SPÖ ausgeschlossen und sitzt als freier Abgeordneter im Tiroler Landtag. Schon während seiner Zeit in der Landesregierung hatte er das Nachtfahrverbot nach eigenen Angaben nicht als unveränderlich betrachtet.

Landeshauptmann Anton Mattle von der ÖVP und seine Landesregierung haben bislang betont, an den bestehenden Tiroler Verkehrsbeschränkungen festhalten zu wollen. Auch die Bundesregierung unterstützte diese Haltung bisher.

Rechtlicher Druck durch Verfahren vor dem EuGH

Vor dem Europäischen Gerichtshof läuft derzeit ein Verfahren, das auf eine Transit-Klage Italiens zurückgeht. Der zuständige EU-Generalanwalt hat das Tiroler Lkw-Nachtfahrverbot in seiner Einschätzung als unionsrechtswidrig eingestuft. Das Nachtfahrverbot gilt derzeit auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) die ganze Woche über von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen kommt zusätzlich ein Fahrverbot hinzu, das bereits ab 22.00 Uhr beginnt und bis zum regulären Nachtfahrverbot um 23.00 Uhr reicht.

Rolle des Generalanwalts im EuGH-Verfahren

Beim Europäischen Gerichtshof ist es üblich, dass vor einem Urteil ein Generalanwalt oder eine Generalanwältin einen sogenannten Schlussantrag vorlegt. Darin wird eine rechtliche Einschätzung zum jeweiligen Fall abgegeben, die dem Gericht als Orientierung dient. Diese Einschätzung ist für die Richterinnen und Richter zwar nicht bindend, in der Praxis folgt der Gerichtshof den Schlussanträgen seiner Generalanwälte jedoch in einem erheblichen Teil der Verfahren. Das endgültige Urteil kann somit von der Einschätzung des Generalanwalts abweichen, tut dies aber nicht in jedem Fall.

Verkehrsbeschränkungen wie Nachtfahrverbote werden auf EU-Ebene regelmäßig im Spannungsfeld zwischen dem Grundsatz des freien Warenverkehrs und nationalen beziehungsweise regionalen Schutzinteressen bewertet. Mitgliedstaaten können solche Beschränkungen grundsätzlich mit dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, dem Lärmschutz oder Umweltzielen begründen. Die Europäische Kommission und betroffene Staaten prüfen in solchen Verfahren jedoch, ob die jeweilige Maßnahme verhältnismäßig ist und den freien Transitverkehr nicht unangemessen einschränkt. Der Tiroler Transitverkehr über den Brenner ist seit Jahren Gegenstand wiederkehrender politischer und rechtlicher Auseinandersetzungen zwischen Österreich, Italien und Deutschland.

Nachtmaut als verkehrspolitisches Steuerungsinstrument

Eine erhöhte Maut für Nachtfahrten wird in der Verkehrspolitik grundsätzlich als Instrument diskutiert, um Verkehrsaufkommen zeitlich zu verlagern oder zumindest kostenseitig zu steuern. Durch höhere Gebühren zu bestimmten Zeiten soll ein Anreiz geschaffen werden, Transporte in weniger sensible Zeitfenster zu verlegen oder auf emissionsärmere Fahrzeuge umzusteigen. Ob und in welcher Form eine solche gestaffelte Maut mit bestehenden Fahrverboten oder europarechtlichen Vorgaben vereinbar ist, hängt jeweils von der konkreten Ausgestaltung und den zugrunde liegenden rechtlichen Rahmenbedingungen ab.