Emmerling will Fußfesseln für strafunmündige Intensivstraftäter einführen

Wiens Jugendstadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) will der Bundesregierung vorschlagen, elektronische Fußfesseln für unmündige Intensivstraftäter einzuführen. Das sagte sie in einem Interview mit der Sonntagsausgabe der Kronen Zeitung. Bereits am Samstag hatte Emmerling bei der Wiener Landesmitgliederversammlung ihrer Partei die Bundesregierung aufgerufen, in diesem Bereich aktiv zu werden.

Fußfessel als Ergänzung zur Auszeit-WG

Emmerling erklärte, eine sogenannte Auszeit-WG allein reiche nicht aus. „Eine Auszeit-WG ist das eine, aber wir müssen über weitere Maßnahmen nachdenken“, sagte sie. Ergänzend dazu könne sie sich die Möglichkeit einer Fußfessel vorstellen. Nach ihren Worten könnte die elektronische Überwachung in zwei Fällen zum Einsatz kommen: präventiv, wenn sich ein Kind radikalisiert oder beginnt, Straftaten zu begehen, sowie ergänzend zur Unterbringung in einer Auszeit-WG. Im zweiten Fall solle die Fußfessel sicherstellen, dass der Aufenthaltsort eines Kindes bekannt bleibt, falls es die Einrichtung verlässt.

Die Jugendstadträtin betonte zugleich, dass sie keine Zehn- oder Zwölfjährigen im Gefängnis sehen wolle. Als Ziel nannte sie, betroffene Kinder zu resozialisieren, Gewaltspiralen zu durchbrechen und gleichzeitig die Bevölkerung zu schützen. Zur Begründung für die elektronische Überwachung sagte Emmerling, diese wirke abschreckend und ermögliche es, jederzeit zu wissen, wo sich ein Kind befindet.

Emmerling forderte zudem eine österreichweit einheitliche Lösung für den Umgang mit unmündigen Intensivstraftätern. Eine auf Wien beschränkte Regelung erscheint ihr demnach nicht ausreichend, um dem Problem zu begegnen.

Strafunmündigkeit als rechtlicher Rahmen

Der Vorschlag betrifft eine Gruppe, die nach geltendem Recht grundsätzlich nicht strafrechtlich verfolgt werden kann. In Österreich gilt die Strafmündigkeit erst ab einem bestimmten Alter, zuvor gelten Kinder als strafunmündig. Das bedeutet, dass gegen sie keine klassischen Sanktionen des Strafrechts wie Haftstrafen verhängt werden können, selbst wenn sie schwere Straftaten begehen. Stattdessen kommen in solchen Fällen in der Regel Maßnahmen der Jugendwohlfahrt und der Kinder- und Jugendhilfe zum Tragen, etwa sozialpädagogische Betreuung, therapeutische Angebote oder die Unterbringung in betreuten Wohnformen.

Auszeit-WGs, wie sie Emmerling anspricht, sind grundsätzlich spezielle Wohneinrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche mit auffälligem oder gewaltbereitem Verhalten engmaschig betreut werden sollen. Ziel solcher Einrichtungen ist es üblicherweise, betroffenen jungen Menschen in einem strukturierten Umfeld neue Verhaltensmuster zu vermitteln und sie von ihrem bisherigen sozialen Umfeld zu entkoppeln, wenn dieses als belastend oder risikofördernd eingeschätzt wird.

Elektronische Überwachung im Jugendbereich

Elektronische Fußfesseln werden in Österreich bislang vor allem im Erwachsenenstrafrecht eingesetzt, etwa beim elektronisch überwachten Hausarrest als Alternative zum Freiheitsentzug. Das Prinzip beruht darauf, dass eine Person mittels eines Senders am Körper geortet werden kann, wodurch Aufenthaltsorte und Bewegungsmuster nachvollziehbar werden. Eine Ausweitung dieses Instruments auf strafunmündige Kinder würde einen neuen Anwendungsbereich darstellen, der nicht an eine strafrechtliche Verurteilung gekoppelt wäre, sondern an präventive oder betreuungsbegleitende Zwecke, wie sie Emmerling beschreibt.

Da die Zuständigkeit für Kinder- und Jugendhilfe in Österreich grundsätzlich bei den Bundesländern liegt, während straf- und sicherheitsrechtliche Fragen Bundessache sind, erfordert ein Vorhaben wie das von Emmerling vorgeschlagene üblicherweise eine Abstimmung zwischen Landes- und Bundesebene. Genau in diesem Zusammenhang ist auch ihre Forderung nach einer einheitlichen österreichweiten Regelung zu verstehen, da unterschiedliche Vorgehensweisen einzelner Bundesländer in der Praxis zu uneinheitlichen Standards im Umgang mit betroffenen Kindern führen könnten.