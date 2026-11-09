Erster Tiroler Jugendlandtag: 30 Jugendliche übernehmen Landtagssaal in Innsbruck

Am Mittwoch, dem 11. November 2026, findet in Innsbruck der erste Tiroler Jugendlandtag statt. 30 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren übernehmen für diesen Tag den Sitzungssaal des Tiroler Landtags. Die Initiative geht gemeinsam vom Land Tirol und vom Tiroler Landtag aus. Im Mittelpunkt steht die Beratung und Beschlussfassung eigener Anträge der Jugendlichen, die anschließend in einem Ausschuss des Tiroler Landtags behandelt werden sollen.

Ablauf der Sitzung in Innsbruck

Die Beratung der Vorschläge ist für den 11. November von 9.00 bis 16.30 Uhr angesetzt. Die Jugendlichen gestalten und leiten die Sitzung selbst. Sie entscheiden eigenständig, welche Themen sie einbringen und diskutieren, und erarbeiten ihre Anträge mit Unterstützung von Fachexpertinnen und -experten. Landtagsabgeordnete und Mitglieder der Tiroler Landesregierung nehmen als Zuhörerinnen und Zuhörer teil. In den Pausen der Sitzung besteht die Möglichkeit zum direkten Austausch zwischen den jugendlichen Teilnehmenden und Vertreterinnen und Vertretern der Politik.

Die beschlossenen Anträge bleiben nicht folgenlos: Sie sollen im Anschluss in einem Ausschuss des Tiroler Landtags behandelt werden. Damit ist ein konkreter Übergang von der Jugendveranstaltung in die reguläre parlamentarische Arbeit vorgesehen.

Auswahl und Vorbereitung der Teilnehmenden

Im Vorfeld des Jugendlandtags wurden mehr als 800 Jugendliche per Zufallsprinzip kontaktiert, um eine Teilnahme zu ermöglichen. Aus diesem Kreis setzt sich die Gruppe von 30 jungen Menschen zusammen, die nun den Landtagssitzungssaal übernehmen.

Die Vorbereitungen begannen bereits am 5. November 2026. Die Jugendlichen besuchten dabei gemeinsam eine reguläre Sitzung des Tiroler Landtags, um einen Einblick in den parlamentarischen Betrieb zu erhalten. Am darauffolgenden Vorbereitungswochenende erarbeiteten sie in Gruppen die Anträge, die sie beim Jugendlandtag einbringen. Diese inhaltliche Vorarbeit bildet die Grundlage für die Beratungen am 11. November.

Jugendparlamente als Form politischer Beteiligung

Formate wie Jugendlandtage oder Jugendparlamente haben sich in verschiedenen Bundesländern und auf kommunaler Ebene als Instrument etabliert, um junge Menschen frühzeitig an politische Abläufe heranzuführen. Grundsätzlich geht es dabei darum, parlamentarische Verfahren praktisch erfahrbar zu machen: von der Themenfindung über die Antragstellung bis zur Debatte und Abstimmung im Plenum.

Üblicherweise werden solche Veranstaltungen von den jeweiligen Parlamenten oder Landesregierungen mitgetragen, da sie sowohl der politischen Bildung als auch dem direkten Dialog zwischen jungen Menschen und gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern dienen sollen. Die Übernahme des originalen Sitzungssaals, wie sie beim Tiroler Jugendlandtag vorgesehen ist, unterstreicht dabei den Anspruch, echte parlamentarische Arbeit nachzubilden und nicht lediglich eine symbolische Simulation anzubieten.

Ein zentrales Element solcher Formate ist häufig die Weiterleitung der Ergebnisse an die zuständigen Gremien. Dadurch soll vermieden werden, dass die Beteiligung der Jugendlichen folgenlos bleibt. Im Fall des Tiroler Jugendlandtags ist genau dieser Schritt vorgesehen: Die im Plenum beschlossenen Anträge werden nicht nur diskutiert, sondern sollen anschließend in einem Ausschuss des Tiroler Landtags weiterbehandelt werden.