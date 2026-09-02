Erwin Zangerl kündigt Rückzug als AK-Tirol-Präsident für 2029 an

Erwin Zangerl, seit 2008 Präsident der Arbeiterkammer Tirol, wird bei der nächsten planmäßigen AK-Wahl im Jahr 2029 nicht mehr kandidieren. Das gab der ÖVP-Politiker am Mittwoch im „Tirol heute“-Studiogespräch bekannt.

Bereits vor der Wahl 2024 hatte Zangerl klargestellt, dass diese seine letzte sein werde. Mit der aktuellen Ankündigung bestätigte er nun den geplanten Rückzug für das Jahr 2029.

Rückzug nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze

Zangerl führt die Arbeiterkammer Tirol seit 2008. In dieser Zeit konnte er seinen Sessel bei jeder Wahl mit absoluter Mehrheit verteidigen. Die Arbeiterkammer Tirol zählt aktuell 380.000 Mitglieder und führt nach eigenen Angaben knapp 300.000 Beratungen pro Jahr durch.

Im Studiogespräch äußerte sich Zangerl auch zur Kritik der FPÖ an der Pflichtmitgliedschaft bei der Arbeiterkammer. Er sagte, er sei nicht der Meinung, dass politische Parteien imstande seien, das zu leisten, was die Arbeiterkammer tagtäglich leiste. Als positive Entwicklungen in Tirol nannte Zangerl den Zusammenhalt und die Zukunftschancen im Land.

Aufgaben und Struktur der Arbeiterkammern

Die Arbeiterkammern sind in Österreich gesetzliche Interessenvertretungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Grundsätzlich sind Beschäftigte in einem Angestellten- oder Arbeiterverhältnis kraft Gesetzes Mitglied ihrer jeweiligen Länderkammer, woraus sich die sogenannte Pflichtmitgliedschaft ergibt. Finanziert werden die Kammern über einen Mitgliedsbeitrag, der direkt vom Lohn oder Gehalt abgezogen wird.

Zu den zentralen Aufgaben der Arbeiterkammern zählen üblicherweise die Beratung in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen, die Unterstützung bei Konsumentenschutzanliegen sowie die Interessenvertretung gegenüber Politik und Sozialpartnern. In der politischen Debatte wird die Pflichtmitgliedschaft immer wieder unterschiedlich bewertet: Befürworter verweisen auf die breite Finanzierungsbasis und die daraus resultierende Unabhängigkeit der Beratungsangebote, Kritiker sehen darin eine unnötige Zwangsabgabe. Die FPÖ zählt zu den Parteien, die eine grundsätzliche Reform oder Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft fordern.

Die Präsidentinnen und Präsidenten der Länderkammern werden im Rahmen der jeweiligen AK-Wahlen von den Mitgliedern gewählt. Diese Wahlen finden in der Regel im Fünfjahresrhythmus statt, wobei die gewählten Vollversammlungen anschließend die Führungsgremien der Kammer bestimmen. Ein langjähriger Verbleib an der Spitze einer Länderkammer ist dabei keine Ausnahme, da Amtsinhaber bei entsprechendem Rückhalt in den Vollversammlungen wiederholt bestätigt werden können.