Rund 150 politisch tätige Frauen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino haben sich am Montag zur Euregio-Landesfrauenversammlung im Tiroler Landhaus in Innsbruck getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Mangel an Frauen in politischen Ämtern in den drei Ländern der Europaregion. Organisiert wurde die Versammlung von der Euregio gemeinsam mit dem Land Tirol und dem Tiroler Landtag.

Zahlen zur politischen Vertretung von Frauen

Bei der Versammlung wurden aktuelle Zahlen zum Frauenanteil in politischen Ämtern der drei Regionen vorgestellt. In Tirol liegt der Anteil der Bürgermeisterinnen bei 7,2 Prozent, in Südtirol bei 14,7 Prozent und im Trentino bei 15,35 Prozent. Auch bei den Gemeinderäten zeigen sich Unterschiede: In Tirol sind 24 Prozent der Mandate mit Frauen besetzt, in Südtirol 30,7 Prozent und im Trentino rund 32 Prozent.

In den Landesregierungen aller drei Gebiete liegt der Frauenanteil jeweils unter einem Drittel. In den Landtagen fällt das Bild unterschiedlich aus: Im Tiroler Landtag beträgt der Frauenanteil 38,9 Prozent, im Südtiroler Landtag 34,6 Prozent und im Landtag des Trentino 40 Prozent.

An der Versammlung nahmen die Landeshauptleute Anton Mattle aus Tirol und Arno Kompatscher aus Südtirol sowie die Trentiner Landesrätin für Chancengleichheit, Francesca Gerosa, teil. Die Tiroler Landtagsvizepräsidentin Elisabeth Blanik von der SPÖ betonte, wichtig sei der Zusammenhalt unter Frauen über Partei- und Landesgrenzen hinweg. Die Tiroler Frauenlandesrätin Eva Pawlata, ebenfalls SPÖ, sagte, Frauen seien in der Politik nach wie vor unterrepräsentiert. Gerosa verwies auf die im Trentino ins Leben gerufene Initiative „Donne e lavoro“ (Frauen und Arbeit), mit der die wirtschaftliche Eigenständigkeit von Frauen gestärkt werden soll.

Hürden laut Gleichstellungsbericht Tirol 2024

Laut dem Gleichstellungsbericht Tirol 2024 zählen zu den Hürden für die politische Beteiligung von Frauen die schwierige Vereinbarkeit von politischem Mandat und Betreuungsarbeit, traditionelle Rollenbilder, männlich dominierte Strukturen sowie eine fehlende soziale Absicherung für amtsführende Politikerinnen.

Tradition der Euregio-Frauenversammlung

Die Euregio-Frauenlandesversammlung wurde 2016 auf Initiative des Dreier-Landtags der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ins Leben gerufen. Die erste Ausgabe fand im selben Jahr in Innsbruck statt, eine weitere Versammlung folgte 2018 in Trient. Die zuletzt vorangegangene Zusammenkunft wurde 2023 in Bozen abgehalten, bevor das Treffen nun erneut in Innsbruck stattfand.

Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist ein grenzüberschreitender Zusammenschluss der drei historisch verbundenen Gebiete, der in verschiedenen Politikfeldern eine engere Zusammenarbeit über Staats- und Verwaltungsgrenzen hinweg ermöglichen soll. Neben wirtschaftlichen und kulturellen Themen zählt dazu auch der Austausch zu gesellschaftspolitischen Fragen wie der Gleichstellung von Frauen und Männern in öffentlichen Ämtern.

Grundsätzlich gilt die geringe Repräsentation von Frauen in kommunalen und regionalen Spitzenämtern als ein Thema, das in vielen europäischen Regionen diskutiert wird. Insbesondere Bürgermeisterämter gelten dabei oft als besonders zeitintensiv, da sie neben politischen Entscheidungen auch umfangreiche Repräsentations- und Verwaltungsaufgaben umfassen. In der kommunalpolitischen Praxis wird die Vereinbarkeit mit familiären Verpflichtungen daher häufig als zentrale Hürde für eine stärkere Beteiligung von Frauen genannt. Parteien und Gebietskörperschaften reagieren darauf in unterschiedlichem Ausmaß etwa mit Mentoring-Programmen, Quotenregelungen für Listenplätze oder gezielten Angeboten zur Kinderbetreuung während politischer Sitzungszeiten.

Auch auf Ebene der Landesparlamente wirken sich strukturelle Rahmenbedingungen wie Sitzungszeiten, interne Parteihierarchien und die Auswahl von Kandidatinnen und Kandidaten bei Wahlen auf den Frauenanteil aus. Unterschiede zwischen einzelnen Regionen, wie sie zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino bestehen, lassen sich dabei auf eine Vielzahl solcher