FPÖ-Politiker Axel Kassegger zieht sich wegen bevorstehender Operation aus der Politik zurück

Der Grazer FPÖ-Chef und Nationalratsabgeordnete Axel Kassegger zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der Politik zurück. Wie Kassegger am Donnerstag, den 3. September 2026, in einer Pressemitteilung bekanntgab, sind gesundheitliche Gründe für diesen Schritt ausschlaggebend. Der Politiker steht unmittelbar vor einer Operation, die bereits in der kommenden Woche stattfinden soll.

Rückzug aus allen politischen Funktionen

Kassegger legt sein Mandat im Nationalrat auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung zurück. Er war seit 2013 für die FPÖ in der Parlamentskammer vertreten. Zusätzlich gibt er seine Funktion als Präsident des Freiheitlichen Bildungsinstituts (FBI) sowie sein Amt als Obmann der FPÖ Graz ab. Auch diese beiden Rückzüge treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

In einer Aussendung der Partei wird Kassegger mit den Worten zitiert, er wolle künftig seine volle Aufmerksamkeit und Kraft seiner Genesung widmen. Weitere Angaben zur Art der bevorstehenden Operation machte er nicht öffentlich.

Mandatsniederlegung im politischen Alltag

Grundsätzlich ist die Rückgabe eines Nationalratsmandats ein in der österreichischen Verfassung vorgesehener Vorgang. Abgeordnete können ihr Mandat jederzeit freiwillig zurücklegen, etwa aus persönlichen, beruflichen oder gesundheitlichen Gründen. Die frei gewordene Stelle wird üblicherweise durch die nächste Person auf der jeweiligen Landes- oder Bundeswahlliste der Partei nachbesetzt, die bei der vorangegangenen Wahl noch kein Mandat erhalten hatte.

Auch innerparteiliche Funktionen wie ein Bezirks- oder Ortsparteiobmann sowie die Leitung eines parteinahen Bildungsinstituts werden bei einem Rücktritt in der Regel von den zuständigen Parteigremien neu vergeben. Die konkrete Nachfolge in den von Kassegger niedergelegten Ämtern ist bislang nicht bekannt.

Gesundheitlich bedingte Rücktritte von politischen Mandaten und Funktionen kommen in der parlamentarischen Praxis regelmäßig vor. Sie erlauben es Betroffenen, sich ohne die zeitliche und organisatorische Belastung eines politischen Amtes auf medizinische Behandlungen und die eigene Genesung zu konzentrieren. Über die längerfristige gesundheitliche Entwicklung im konkreten Fall liegen keine öffentlichen Angaben vor.