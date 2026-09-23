Franz Fischler wird 80: Vom Tiroler Bauernhof in die Spitze der EU-Agrarpolitik

Franz Fischler feiert am Mittwoch seinen 80. Geburtstag. Der aus Absam stammende Politiker war Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, EU-Kommissar und Präsident des Europäischen Forums Alpbach.

Stationen einer politischen Laufbahn

Franz Fischler ist als Bauernbub in Absam aufgewachsen. Er studierte an der Universität für Bodenkultur und übernahm anschließend Aufgaben in der Agrarpolitik. Von 1985 bis 1989 leitete er die Tiroler Landwirtschaftskammer.

1989 wurde Fischler Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, dieses Amt hatte er bis 1994 inne. In dieser Zeit war er an den Beitrittsverhandlungen Österreichs mit der Europäischen Union beteiligt.

Im Anschluss wechselte Fischler von Wien nach Brüssel. Dort war er als EU-Kommissar zehn Jahre lang für die Europäische Agrarpolitik zuständig. Zu seinem Aufgabenbereich gehörten außerdem die ländliche Entwicklung sowie die Fischereipolitik.

Nach seiner Zeit in Brüssel übernahm Fischler die Leitung des Europäischen Forums Alpbach. Zehn Jahre lang stand er der Institution als Präsident vor.

Agrarpolitik als europäisches Politikfeld

Die Zuständigkeit für Landwirtschaft zählt innerhalb der Europäischen Union traditionell zu den ressourcenintensivsten Politikbereichen. Die Gemeinsame Agrarpolitik regelt seit Jahrzehnten Fragen der Förderung, der Preisgestaltung und der Entwicklung ländlicher Regionen in den Mitgliedstaaten. Für Österreich hatte dieses Politikfeld im Zuge des EU-Beitritts besondere Bedeutung, da landwirtschaftliche Strukturen an europäische Vorgaben angepasst werden mussten.

Auch die Fischereipolitik ist auf europäischer Ebene organisiert. Sie umfasst Regelungen zu Fangquoten, zur Bewirtschaftung von Meeresressourcen und zur Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Wer als EU-Kommissar sowohl für Landwirtschaft als auch für Fischerei zuständig ist, verantwortet damit zwei Politikbereiche, die unmittelbar wirtschaftliche und regionale Interessen in den Mitgliedstaaten berühren.

Das Europäische Forum Alpbach wiederum hat sich über Jahrzehnte als Ort des internationalen Austauschs zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft etabliert. Die Leitung einer solchen Institution erfordert üblicherweise Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Akteuren, wie sie durch langjährige Tätigkeit auf nationaler wie europäischer Ebene erworben werden kann.