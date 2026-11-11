Gemeindeaufsicht verbietet Bürgermeister freiwilligen Gehaltsverzicht

Der Bürgermeister der Flachgauer Gemeinde Ebenau, Johannes Fürstaller (ÖVP), darf sein Gehalt nicht wie geplant kürzen. Die Gemeindeaufsicht hat eine entsprechende freiwillige Reduktion untersagt. Fürstaller wollte sich angesichts der Budgetnöte seiner Gemeinde symbolisch zehn Prozent weniger Gehalt verordnen, was einer Summe von rund 6.000 Euro entsprochen hätte.

Gemeindeaufsicht untersagt freiwilligen Gehaltsverzicht

Fürstaller hatte die Kürzung als symbolisches Zeichen angesichts der schwierigen finanziellen Lage von Ebenau geplant. Die Gemeindeaufsicht ließ den Schritt jedoch nicht zu. Die rund 1.500 Einwohner zählende Gemeinde zählt zu den sieben Ausgleichsgemeinden im Land Salzburg.

Ausgleichsgemeinden können grundlegende Ausgaben, etwa für Personal, Kindergärten oder die Müllabfuhr, nicht mehr aus eigener Kraft finanzieren. Sie sind auf finanzielle Unterstützung durch das Land angewiesen, um ihren laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten.

Gestaffelte Bezüge nach Einwohnerzahl

Grundsätzlich sind die Einkommen von Bürgermeistern in Österreich im Bezügegesetz geregelt. Die Höhe der Bezüge richtet sich nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde und ist entsprechend gestaffelt. Für Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern sieht die Regelung ein monatliches Bruttoeinkommen von rund 6.000 Euro vor.

Diese gesetzliche Staffelung soll sicherstellen, dass die Bezahlung von Bürgermeistern in einem nachvollziehbaren Verhältnis zur Größe und damit auch zum Verantwortungsumfang der jeweiligen Gemeinde steht. Da die Bezüge gesetzlich festgelegt sind, unterliegen auch freiwillige Abweichungen davon, etwa in Form von Gehaltsverzichten, bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Gemeindeaufsicht prüft in solchen Fällen, ob eine Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben zulässig ist.