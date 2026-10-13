Gmunden beschließt höheren Zweitwohnanteil für Seeviertel-Hotelprojekt – Kaufpreis steigt um 2,3 Millionen Euro

Der Gemeinderat von Gmunden hat am Donnerstagabend eine zentrale Weichenstellung für das Hotelprojekt Seeviertel getroffen. Mit den Stimmen von FPÖ und ÖVP wurde die Änderung des Zweitwohnschlüssels von 25 auf 75 Prozent beschlossen. Als Folge der geänderten Widmung steigt der Kaufpreis für die Stadt um rund 2,3 Millionen Euro.

Das Vorhaben war bereits vor drei Wochen Thema der ORF-Sendereihe „Ein Ort am Wort“. Die Grünen, SPÖ, NEOS und die Liste WIA kritisieren die nun beschlossene Änderung der Hauptwohnsitzregelung.

Neue Eckdaten für das Seeviertel

Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer von Soravia Real Estate, begründet den höheren Kaufpreis mit einem aktuellen Gutachten zum Grundstückswert. Demnach steigt dieser von ursprünglich 15 auf nun rund 17 Millionen Euro.

Mit dem Beschluss ändert sich auch der bauliche Zuschnitt des Projekts deutlich. Statt der ursprünglich geplanten rund 80 Betten soll das Hotel künftig 120 bis 125 Betten umfassen. Als Betreiber ist laut Weiss die Marriott-Gruppe vorgesehen. Die zunächst vorgesehenen Buy-to-let-Wohnungen, bei denen Eigentümer ihre Einheiten dem Hotelbetrieb zur Vermietung überlassen, sollen nicht mehr umgesetzt werden.

Die Gewerbefläche im Erdgeschoss soll auf rund 700 Quadratmeter erweitert werden. Für den Wohnbereich sind rund 90 Wohnungen mit einer Größe zwischen 50 und 150 Quadratmetern vorgesehen. Ergänzend dazu sollen 30 bis 40 Bootsgaragen entstehen.

Bürgermeister Stefan Krapf, ÖVP, steht dem Projekt als Stadtoberhaupt vor. Zur wirtschaftlichen Bedeutung des Vorhabens wurde zudem eine eigene Studie erstellt.

Zweitwohnsitzregelungen als wiederkehrender Streitpunkt

Grundsätzlich regeln Gemeinden über sogenannte Zweitwohnschlüssel, in welchem Verhältnis Wohnungen in einem Bauprojekt als Hauptwohnsitz oder als Zweitwohnsitz genutzt werden dürfen. Eine höhere Zweitwohnsitzquote erlaubt es Bauträgern in der Regel, Einheiten leichter an auswärtige Käuferinnen und Käufer oder als Ferienwohnungen zu vermarkten. Für Kommunen hat eine solche Entscheidung meist mehrere Dimensionen: Sie beeinflusst potenzielle Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf, wirkt sich aber zugleich auf die langfristige Bevölkerungsstruktur und die Auslastung lokaler Infrastruktur wie Schulen, Nahversorgung oder öffentlichen Verkehr aus.

In touristisch geprägten Regionen, insbesondere im Salzkammergut, wird die Ausweisung von Zweitwohnsitzen häufig kontrovers diskutiert. Befürworter verweisen üblicherweise auf zusätzliche Wertschöpfung durch Bauinvestitionen, Gewerbeflächen und Beschäftigung. Kritiker solcher Regelungen warnen bei vergleichbaren Vorhaben häufig vor einer Verknappung von dauerhaft bewohntem Wohnraum und einer möglichen Verdrängung ortsansässiger Bevölkerung. Die politische Auseinandersetzung über den Anteil von Haupt- und Zweitwohnsitzen ist daher bei größeren Bauprojekten in attraktiven Lagen ein wiederkehrendes Thema kommunaler Gremien.

Hotelprojekte als Teil kommunaler Standortentwicklung

Größere Hotelprojekte mit internationaler Betreiberanbindung, wie sie etwa große Hotelketten darstellen, werden von Gemeinden oft auch als Impuls für die lokale Wirtschaft gesehen. Neben direkten Beschäftigungseffekten im Hotelbetrieb selbst können solche Vorhaben zusätzliche Nachfrage für Gewerbeflächen, Gastronomie und Dienstleistungen in der Umgebung schaffen. Gleichzeitig sind derartige Projekte in der Regel mit umfangreichen Bauphasen verbunden, in denen temporär zahlreiche Arbeitskräfte aus dem Bau- und Baunebengewerbe eingebunden sind. Die konkrete wirtschaftliche Wirkung eines einzelnen Projekts hängt dabei stets von der tatsächlichen Umsetzung, der Auslastung des Betriebs und der Entwicklung des Umfelds ab und lässt sich erst im Nachhinein verlässlich bewerten.