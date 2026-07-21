Grödig richtet Jugendgemeinderat mit eigenem Budget ein

Grödig gründet Jugendgemeinderat mit zwölf Mitgliedern

In der Flachgauer Gemeinde Grödig ist ein Jugendgemeinderat ins Leben gerufen worden. Zwölf Mädchen und Burschen bilden das Gremium, das die Gemeindepolitik beraten und eigene Ideen einbringen soll.

Die Themen, mit denen sich der Jugendgemeinderat befasst, werden von den Jugendlichen selbst bestimmt. Erwachsene geben keine Themen vor. Bisher stehen unter anderem Treffpunkte für Jugendliche, Spielplätze und das Mopedfahrverbot auf der Agenda.

Regelmäßige Treffen mit Bürgermeister und Gemeinderat

Die Mitglieder des Jugendgemeinderats treffen sich regelmäßig mit Bürgermeister Herbert Schober (ÖVP) sowie dem Gemeinderat. Das Gremium kann Stellungnahmen zu Vorhaben der Gemeinde abgeben und eigene Projekte initiieren. Für die laufende Arbeit stehen jährlich 6.000 Euro zur Verfügung. Das Budget kann für Projekte, Veranstaltungen, technische Ausstattung oder Informationsmaterial eingesetzt werden.

Offen für weitere Interessierte

Teilnehmen können Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren, die in Grödig wohnen, zur Schule gehen, einem Verein angehören oder ihre Freizeit dort verbringen. Eine Wahl ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Der Jugendgemeinderat steht weiteren Interessierten offen.