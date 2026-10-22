Grüne fordern Hitzeschutzplan für steirische Schulen nach Temperaturen über 30 Grad in Klassenzimmern

Die steirischen Grünen fordern einen landesweiten Hitzeschutzplan für Schulen im Bundesland. Hintergrund ist eine im Landtag gestellte Anfrage zur thermischen Situation in Klassenzimmern, nachdem im Juni in einzelnen Räumen Temperaturen von 30 Grad und mehr gemessen worden waren. Die Grünen verlangen zudem eine landesweite Bestandsaufnahme zum Stand der thermischen Sanierung von Schulgebäuden.

Forderung nach einem Hitzeschutzplan für Schulen

Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der Grünen Steiermark, fordert einen landesweiten Hitzeschutzplan für steirische Bildungseinrichtungen. Konkret verlangt sie, dass das Land Prioritäten erhebt und erfasst, wo der Handlungsbedarf am dringendsten ist. Dazu solle ermittelt werden, welche Schulen und Kindergärten vorrangig Unterstützung bei Sanierungsmaßnahmen benötigen. Als mögliche bauliche Maßnahmen nennt Krautwaschl unter anderem Außenbeschattung und Begrünung.

Die Forderungen der Grünen stützen sich auf eine im Landtag eingebrachte Anfrage zum Thema Hitze in Schulen. Im Juni waren in Klassenzimmern Temperaturen von 30 Grad und darüber gemessen worden.

Erfahrungen aus dem Schulalltag

Einblicke in die Situation an einer einzelnen Schule liefert Felix Mühlenfeld, Schüler am BG Pestalozzi. Er berichtet, dass Schülerinnen und Schüler bei Hitze selbst Ventilatoren und Fächer mitbringen, um sich im Unterricht etwas Abkühlung zu verschaffen. In den regulären Klassenräumen habe die Temperatur dabei nur leicht über der jeweiligen Außentemperatur gelegen.

Mühlenfeld weist zudem auf bauliche Unterschiede innerhalb der Schule hin. Am BG Pestalozzi gibt es einen Zubau, in dem die Bedingungen offenbar günstiger sind: Von mehr als 20 Klassenräumen seien drei bis vier Räume spürbar kühler als die übrigen.

Stellungnahme aus dem zuständigen Ressort

Aus dem Büro von Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) liegt eine schriftliche Stellungnahme zum Thema vor. Darin wird der Schutz von Kindern, Schülerinnen und Schülern sowie des pädagogischen Personals vor Hitze als zentrale Zukunftsaufgabe für die Steiermark bezeichnet. Man wolle gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden und den jeweiligen Betreibern technische Maßnahmen zur Kühlung umsetzen, sowohl bei Neubauten als auch im Rahmen von Sanierungen. Diese Maßnahmen sollen jene Schulgebäude betreffen, die im Verantwortungsbereich des Landes liegen.

Sanierung von Schulgebäuden als bautechnische Herausforderung

Grundsätzlich stellt die energetische und thermische Sanierung von Schulgebäuden in vielen Regionen eine langfristige Aufgabe dar. Viele Schulbauten stammen aus Jahrzehnten, in denen sommerlicher Hitzeschutz bei der Planung eine untergeordnete Rolle spielte. Fenstergrößen, Fassadenmaterialien und das Fehlen von außenliegender Beschattung wirken sich in Hitzeperioden unmittelbar auf die Raumtemperatur aus.

Üblicherweise kommen bei Sanierungsprojekten unterschiedliche Maßnahmen zum Einsatz. Außenliegende Beschattungssysteme wie Jalousien oder Markisen verhindern, dass sich Räume durch direkte Sonneneinstrahlung aufheizen, bevor die Wärme überhaupt ins Gebäudeinnere gelangt. Begrünungsmaßnahmen an Fassaden oder im unmittelbaren Schulumfeld können zusätzlich zur Kühlung beitragen, indem sie Verschattung bieten und die Umgebungstemperatur senken. Auch bauliche Eingriffe wie verbesserte Dämmung, veränderte Lüftungskonzepte oder technische Kühlsysteme gehören zum Repertoire derartiger Sanierungsvorhaben.

Bei vergleichbaren Vorgängen sind für die Umsetzung häufig mehrere Ebenen zuständig. Je nach Schultyp und Standort liegt die Verantwortung für Gebäude und Erhaltung bei unterschiedlichen Trägern, etwa bei Gemeinden als Schulerhaltern oder beim jeweiligen Bundesland. Diese Aufteilung hat Einfluss darauf, wer Sanierungsmaßnahmen plant, finanziert und letztlich umsetzt. Entsprechend erfordert eine koordinierte Strategie gegen sommerliche Hitze in Schulen üblicherweise eine enge Abstimmung zwischen den verschiedenen zuständigen Stellen.

Eine systematische Bestandsaufnahme, wie sie die Grünen fordern, dient in solchen Zusammenhängen typischerweise dazu, den tatsächl