Grüne scheitern im Landtag mit Westring-Kostendeckel und Verbot von Lebendtiertransporten

Der oberösterreichische Landtag hat am Donnerstag zwei dringliche Anträge der Grünen abgelehnt. Betroffen waren eine geforderte Kostenobergrenze für die Landesbeteiligung am Westring-Projekt A26 sowie ein Verbot kommerzieller Lebendtiertransporte über den Flughafen Linz Hörsching. Beide Anträge werden nun in den zuständigen Ausschüssen weiterbehandelt.

Keine Mehrheit für Kostendeckel beim Westring

ÖVP, FPÖ und SPÖ stimmten gegen die Dringlichkeit des Antrags, mit dem die Grünen eine Begrenzung der Landesausgaben für den Westring durchsetzen wollten. Die Grünen hatten gefordert, dass Oberösterreich gemeinsam mit den übrigen Vertragspartnern eine Obergrenze für die Landesbeteiligung an dem Infrastrukturprojekt aushandelt.

Hintergrund der Forderung ist die Kostenentwicklung des Projekts: Ursprünglich war der Westring mit 646 Millionen Euro veranschlagt, mittlerweile haben sich die Kosten auf 1,3 Milliarden Euro verdoppelt. Trotz dieser Entwicklung fand der Antrag im Landtag keine Mehrheit für eine dringliche Behandlung.

Tiertransport-Verbot ohne Mehrheit

Auch der zweite dringliche Antrag der Grünen scheiterte. FPÖ, ÖVP, SPÖ und MFG lehnten die Dringlichkeit ab, mit der kommerzielle Tiertransporte über den Flughafen Linz Hörsching beendet werden sollten. Anlass für den Vorstoß war ein Transport von mehr als 655 Rindern nach Turkmenistan Anfang Oktober, der für heftige Kritik gesorgt hatte.

In der Debatte bezogen Abgeordnete mehrerer Fraktionen Stellung. Peter Handlos von der FPÖ erklärte, Lebendtiertransporte gebe es weltweit und zwar jeden Tag. Josef Naderer von der ÖVP verwies darauf, dass die Transporte rechtlich zulässig gewesen seien. Demgegenüber betonte Manuel Krautgartner von der MFG, es gehe um lebende Tiere und nicht einfach um irgendeine Fracht. Ähnlich äußerte sich Mario Haas von der SPÖ, der festhielt, Tiere seien Lebewesen und keine gewöhnliche Fracht. Rudi Hemetsberger von den Grünen fasste die Position seiner Fraktion mit den Worten zusammen, es solle kein Tierleid auf oberösterreichischem Boden geben.

Dringliche Anträge im Landtagsverfahren

Grundsätzlich handelt es sich bei dringlichen Anträgen um ein parlamentarisches Instrument, mit dem Fraktionen ein Thema ohne den üblichen längeren Ausschussweg unmittelbar im Plenum zur Abstimmung bringen wollen. Für die Zuerkennung der Dringlichkeit ist eine eigene Abstimmung erforderlich, bevor über den eigentlichen Antragsinhalt debattiert werden kann. Wird die Dringlichkeit abgelehnt, bedeutet das nicht automatisch das Ende des Vorhabens: Der Antrag kann weiterhin im regulären Ausschussverfahren behandelt werden, allerdings ohne die sofortige öffentliche Zuspitzung einer dringlichen Debatte.

Bei Infrastrukturprojekten wie dem Westring sind Kostensteigerungen gegenüber ursprünglichen Planungen in der Praxis keine Seltenheit. Ursachen können unter anderem in geänderten technischen Anforderungen, längeren Bauzeiten oder gestiegenen Material- und Baukosten liegen. Die Finanzierung solcher Großprojekte erfolgt in der Regel durch mehrere Vertragspartner, etwa Bund und Land, die sich vertraglich auf eine Kostenaufteilung verständigen. Nachträgliche Anpassungen dieser Vereinbarungen erfordern üblicherweise Verhandlungen zwischen allen beteiligten Partnern.

Auch Lebendtiertransporte unterliegen in Österreich und der Europäischen Union rechtlichen Vorgaben, etwa zu Transportdauer, Versorgung und Kontrollen während der Beförderung. Transporte in Drittstaaten außerhalb der EU stehen dabei regelmäßig im Fokus öffentlicher Debatten, da nach dem Grenzübertritt andere oder keine vergleichbaren Kontrollmechanismen mehr greifen. Diskussionen über Einschränkungen oder Verbote solcher Transporte über einzelne Flughäfen oder Regionen sind in mehreren europäischen Ländern bereits geführt worden, wobei die rechtliche Zulässigkeit einzelner Transporte und die politische Bewertung solcher Praktiken häufig auseinanderfallen.