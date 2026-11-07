Innsbruck plant Konsumraum für Suchtkranke – Gesetzliche Grundlage fehlt noch

Die Stadt Innsbruck plant die Einrichtung eines Konsumraums für Suchtkranke. Dort sollen Betroffene mitgebrachte Substanzen in einem sicheren Umfeld konsumieren können. Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA-Jetzt Innsbruck) begründete das Vorhaben damit, dass er keine Drogen in Straßen und Parks wolle.

Innsbrucker Stadtspitze erklärt das Vorhaben

Anzengruber sagte, er wolle nicht, dass suchtkranke Menschen versteckt in Hauseingängen konsumieren, wo ihnen im Notfall niemand helfen kann. Der geplante Konsumraum soll unter streng begrenzten, behördlich festgelegten Rahmenbedingungen betrieben werden. Zudem soll die Einrichtung Zugang zu Beratung und weiterführenden Hilfsangeboten bieten.

Vizebürgermeister Georg Willi bezeichnete den betreuten Konsumraum als ergänzenden Baustein einer zeitgemäßen Suchthilfe. Er betonte, der Konsumraum ersetze weder Beratung noch Therapie.

Derzeit fehlt eine gesetzliche Grundlage für den rechtssicheren Betrieb eines solchen Konsumraums. Offene Fragen zur Finanzierung und zum laufenden Betrieb müssen noch mit dem Land Tirol und dem Gesundheitssystem geklärt werden. Die Einrichtung ist im Tiroler Suchtkonzept 2022–2032 als prioritäre Maßnahme verankert. Der Tiroler Landtag hatte die entsprechende Maßnahme bereits 2024 beschlossen.

Konsumräume als Teil der Suchthilfe

Betreute Konsumräume, auch Drogenkonsumräume oder Fixerstuben genannt, gibt es in mehreren europäischen Ländern, etwa in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. Grundsätzlich handelt es sich dabei um Einrichtungen, in denen Menschen mit einer Suchterkrankung unter hygienischen Bedingungen und unter Aufsicht von geschultem Personal bereits erworbene Substanzen konsumieren können. Ziel ist es üblicherweise, gesundheitliche Risiken wie Überdosierungen oder Infektionen zu verringern und im Notfall rasch medizinisch eingreifen zu können.

Solche Einrichtungen ersetzen in der Regel keine Therapieangebote, sondern verstehen sich als niedrigschwelliger Kontaktpunkt zum Hilfesystem. Üblicherweise wird dort auch der Zugang zu Beratungsstellen, Entzugsprogrammen oder medizinischer Versorgung vermittelt. In vielen Ländern ist der Betrieb an klare gesetzliche Vorgaben gebunden, etwa zu Öffnungszeiten, zulässigen Substanzen oder zur Qualifikation des Personals, da der Konsum illegaler Drogen grundsätzlich strafrechtlich relevant sein kann und eine gesonderte rechtliche Grundlage für den Betrieb solcher Räume notwendig ist.

Die Entscheidung für oder gegen einen Konsumraum wird in vielen Kommunen kontrovers diskutiert. Befürworter verweisen häufig auf eine Entlastung des öffentlichen Raums und eine Verringerung gesundheitlicher Risiken für Betroffene. Kritiker äußern bei vergleichbaren Vorhaben mitunter Bedenken hinsichtlich der Nachbarschaft oder der langfristigen Wirksamkeit solcher Angebote. Die konkrete Ausgestaltung, etwa Standortwahl, Trägerschaft und Finanzierung, wird in der Praxis meist zwischen kommunalen Stellen, Landesbehörden und dem Gesundheitssystem abgestimmt, bevor ein Betrieb aufgenommen werden kann.